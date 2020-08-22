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Хесус Навас: Севилья заслужила победу в ЛЕ

Лига Европы
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Капитан высказался об успехах команды

Хесус Навас: Севилья заслужила победу в ЛЕ
Новина українською

Лидер "Севильи" Хесус Навас высказался о победе над "Интером" (3:2) в финале Лиги Европы.

"Надеюсь, болельщики гордятся нами. Они заслужили этот праздник. Они всегда полны радости, несмотря на все сложности. Уверен, праздник продлится не только сегодня, но и завтра. С каждым днем "Севилья" становится все величественнее.

Эти парни заслужили победу. Мы бились весь сезон, преодолевали проблемы, которые встречались на нашем пути", – цитирует Наваса официальный сайт УЕФА.

Для "Севильи" эта победа в Лиге Европы стала шестой в истории клуба (учитывая Кубок УЕФА). Это абсолютный рекорд соревнования.

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В статье: Хесус Навас Севилья (Испания)
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