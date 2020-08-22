Хесус Навас: Севилья заслужила победу в ЛЕ

Лидер "Севильи" Хесус Навас высказался о победе над "Интером" (3:2) в финале Лиги Европы.

"Надеюсь, болельщики гордятся нами. Они заслужили этот праздник. Они всегда полны радости, несмотря на все сложности. Уверен, праздник продлится не только сегодня, но и завтра. С каждым днем "Севилья" становится все величественнее.

Эти парни заслужили победу. Мы бились весь сезон, преодолевали проблемы, которые встречались на нашем пути", – цитирует Наваса официальный сайт УЕФА.