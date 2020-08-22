Все двери открыты для королей. Небудничный триумф Севильи

Гимн клуба утверждает, что эта команда никогда не сдается, и мы это продемонстрировали.

Юлен Лопетеги, главный тренер "Севильи"

Слишком простым объяснением очередного европейского титула "Севильи" будут ее предыдущие достижения в турнире, который за время её побед пережил мутацию от Кубка УЕФА до Лиги Европы. Они очень разные – эти добытые трофеи, особенно успех Юлена Лопетеги ничем не похож на предшественников.

Относительно "Севильи" у тех, кто не следит внимательно за жизнью испанского футбола, часто создается впечатление, что красно-белые андалусийцы – это четвертая сила в Примере даже с постоянной претензией на нечто большее. На самом деле это не так, и внутренние результаты – тому подтверждение. По финансовым возможностям "Нервион" всегда уступал "Валенсии" (до нынешнего кризиса) и имел примерно равные деньги с "Вильярреалом", "Атлетиком" из Бильбао, "Бетисом". Да, соседи-враги весьма состоятельные, а в пределах Испании еще и популярнее "Севильи". Поэтому для всех успехов команде нужен рывок. На этот раз условия для него были особенно благоприятными – завершающий мини-турнир с одним матчем на каждой стадии. Я очень не уверен, что эта "Севилья" одолела бы "Вулверхэмптон" или "Манчестер Юнайтед" в двухматчевых противостояниях.

Временами успехов "Севильи" связывают с взвешенной и последовательной политикой развития клуба, с четким финансовым планированием и сплошным внутренним порядком. Однако реалии жизни гораздо сложнее, тот же "Вильярреал" имел и имеет значительно более сбалансированное финансовое планирование, нежели у андалусийцев, но не имеет титулов вообще. У "Севильи" же бушуют свои внутренние страсти среди руководителей. Вспомните, что золотая эра начиналась с больших перемен в клубе благодаря президенту Хосе Марии Дель Нидо, который затем получил тюремный срок. Да и сейчас руководители клуба немало конфликтуют. И не только из-за фундаментальных разногласиях во взглядах на пути развития, не забывайте, это жаркий юг, где живут люди с очень горячей кровью.

В свое время легендарный спортивный директор Мончи оставлял клуб именно из-за желания поработать в более спокойных условиях, чем в родных краях. Но оказалось, что в Риме он получил новые проблемы – руководство по ходу его работы изменило концепцию трансферной деятельности. Из-за проблем в "Роме" Мончи вернулся домой и таким образом на "Рамон Санчес Писхуан" вернулся единственный человек, который связывает воедино все шесть европейских титулов "Нервион". Шесть из шести финалов.

Еще один стереотип рисует с Мончи идеального покупателя-продавца, трансферного Мидаса, что не соответствует действительности. Спортдир сделал много классных приобретений и продаж, но и достаточно ошибался. Главное, что успешные его действия привели в клуб игроков, получивших титулы. Также большая ценность Мончи в том, что он всегда был зонтиком над любым тренером, который защищал того от эмоционального руководства.

Случай Лопетеги именно такой. Мончи настойчиво лоббировал и фактически продавил решение по подписанию тренера, который со скандалом оставил сборную накануне старта чемпионата мира, а затем провалился в мадридском "Реале", тренера, не имевшего достаточно весомых успехов на уровне взрослых команд.

Пришлось Мончи и разгребать кадровые завалы перед нынешним сезоном, часть из которых была и последствиями его предыдущего периода работы. Теперь уже не вспомнят о приобретенном прошлым летом за 23 миллиона евро Моанеса Даббура, за 25 – Рони Лопеша, почти за 8 – "Чичарито" Эрнандес.

Год назад "Севилья" полностью изменила атакующий блок, ведь ушли из клуба Квинси Промес, Луис Муриель, Пабло Сарабия и Виссам Бен Йеддер. Только за них удалось взять почти 95 миллионов евро и собрать новую команду.

Наиболее неожиданно успешными для меня стали трансферы Диего Карлоса и Фернандо. Первый является прекрасной иллюстрацией того, что не всегда сухая статистика и память об ярких ошибках является оценкой действий игрока. Брутальный центрбэк был очень важной частью конструкции Лопетеги и его фолы в последних матчах, пенальти на свои ворота перекрывает большая работа, та, которую не способен в этой команде выполнить никто другой. Уже совсем не юный опорник Фернандо тоже не вдохновлял верить в него – годы в "Манчестер Сити" стали минусовыми для него, а после Турции чаще всего идут в Китай или Катар, ОАЭ. Но Фернандо выдал очень хороший сезон, не факт, что он способен это повторить, но это уже взгляд в будущее, а сегодня и сейчас он полноценный герой кампании "Севильи". Так же как и в Фернандо, сомневался я и в Гуделе, Китай не место для развития игрока, скорее, наоборот. Однако серб ушел по той же тропинкой, что и Карраско и Витцель. Жоан Жордан сыграл еще лучше за Неманью и получил место в основе, несмотря на то, что ранее играл только за "Эспаньол", "Вальядолид" и "Эйбар".

То, сколько спокойствия и ума привнес в игру "Нервион" молодой Жюль Кюнде, вы могли убедиться хотя бы в финале. Поэтому 25 миллионов за него – абсолютно адекватная цена с перспективой более дорогой продажи. В Примере прорывом сезона стал фланговый форвард Лукас Окампос. Зимой был приобретен у "Леганеса" 22-летний Юссеф Эн-Несири аж за 25 миллионов евро. В конце сезона он стал основным форвардом, однако не в финале. Там убийственный результат выдал Люк Де Йонг, тоже новичок прошлого лета. Старательный таранный форвард не смог стать ключевым игроком в течение сезона. Его класс и скорость часто были в дисбалансе с игрой команды. И голландцу оставалось работать и ждать шанс. В начале октября 2019-го на "Камп Ноу" подопечные Лопетеги уступили "Барселоне" 0:4, хотя моментов создали едва ли не столько же, как хозяева. Все их запорол Люк Де Йонг, что породило ряд мемов о Де Йонгах, ведь среди героев матча – каталонский Фрэнки Де Йонг. В конце же сезона Фрэнки – в большом списке разочарований и в команде, которая позорно завалила все. Люку же хватило неполного матча, чтобы быть героем и неважно, что будет дальше.

Особая история у этого состава "Севильи" с арендованными футболистами. Их в кампании было трое и все они – выстрелы в десятку. Серхио Регилон почему-то получил вотум тотального недоверия от Зидана с первых шагов француза после возвращения в "Реал". С "Нервион" он стал лучшим левым защитником чемпионата и пока лучший на этой позиции и для сборной. Яссин Буну вылетел из "Жироной" в Сегунду, поэтому перспектива даже сидеть за спиной Вацлика, но в Примере, была ему по душе. Случилось же, что он стал главным героем мини-турнира в Португалии, который принес титул. Еще же был Сусо, не тот беспомощный мальчик в футболке "Милана", а тот, которого помнят еще по выступлениям примерно восьмилетней давности в различных испанских молодежках.

Как каждая новая конструкция, эта "Севилья" не была прочной, ее козырями была агрессия, скорость и вариативность, ведь в статической игре шансов против "Манчестер Юнайтед" или "Интера" у нее не было.

Отметим, что Лопетеги идеально вывел команду с пандемической самоизолиции – ни одного поражения в чемпионате и спокойно добытое место в топ-4. О Лиге Европы даже говорить не приходится.

На вершину успеха андалусийцев вознесла положительная динамика, энергетика изменений для карьеры большинства игроков и их тренера. Им нужно было либо восстанавливать свое реноме, или же просто доказывать свою состоятельность на высоком уровне. Только у двоих была другая история. Хесус Навас уже все и всем доказал, для него это продолжение счастливой истории с родным клубом. А вот Эвер Банега в очередной раз после спада таки собрался и смог красиво попрощаться с "Рамон Санчес Писхуан", с тем единственным клубом, где его талант ценили больше чем, злились из-за капризов аргентинца, здесь он был по-настоящему счастливым и теперь смело может зарабатывать в нефтяной пустыне деньги для потомков.

Юлен Лопетеги вернул "Севильи" широкую скоростную игру, то, что ставили ему Эмери, Сампаоли, Бериццо, частично Мачин. Аргентинцам добиться успеха помешали объективные обстоятельства. Мачин же просто не справился с управлением дорогим автомобилем после дешевой "Жироны". Также важно, что между всеми этими тренерами и Лопетеги была пауза и команда немного отдохнула от бешеного темпа, а потом пришли новички и "Севилья" вновь улетела на встречу европейским вызовам. "Все двери открыты для королей" – говорят сейчас болельщики "Бланко-Рохос". В этом высказывании игра смыслов, за последние полтора десятилетия трагически ушли из жизни две легенды клуба Антонио Пуэртас (по-испански "дверь") и Хосе Антонио Рейес ("короли"). Им, а также 130-летию клуба, посвящено победу в Кельне 21-го августа 2020-го года.