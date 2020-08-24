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Вячеслав Шевчук назвал несколько причин поражения Шахтера в полуфинале Лиги Европы

Лига Европы
(2 голосов)

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Вячеслав Шевчук назвал несколько причин поражения Шахтера в полуфинале Лиги Европы
Новина українською

Украинский тренер, телеэксперт, а в прошлом фланговый защитник "Шахтера" и "сине-желтых" Вячеслав Шевчук рассказал в эфире ТК Футбол о причинах поражения "горняков" в 1/2 Лиги Европы от Интера (0:5).

Он высказался в русле будущего противостояния "Шахтера" с "Динамо" за Суперкубок Украины (25 августа, матч начнется в 21:00)

Луческу не сможет подготовить "Динамо" так, как Антонио Конте "Интер" на матч с "Шахтером". Почему? Потому что "Интер" играет в 3 защитника в центре. Исповедует индивидуальный прессинг. Чем-то с "Аталантой" похожы.

А "Шахтеру" всегда было тяжело играть против команд, которые играли в 3 защитника. Вспомните "Хоффенхайм" - были проблемы.

Что же касается именно этого полуфинала ЛЕ... Я считаю, что "Интер" - огромное количество тактики, которая убивает игру соперника, не дает раскрывать сильные стороны. Сколько было разговоров и все понимают, что "Шахтер" - команда, которая любит контролировать игру. Соперники не дали этого сделать.

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Главный минус "Шахтера" в этой игре - Каштру не хватило опыта. Он опытный тренер, но не работал в большом клубе именно на таких этапах. Должен был подсказать ему Дарио Срна, он поиграл в Италии.

Им не хватило опыта. Конкретнее - я давно не видел страсти у "Шахтера" в борьбе. А "Интер" постоянно "кусал". Вот возьмем случай, когда Банега (игрок "Севильи", случай в финале ЛЕ) подошел и спросил Конте, где его парик. Такие моменты нужно проявлять в таких матчах, надо демонстрировать спортивную злость!

Культурные, уважаемые, воспитанные ...Но в игре надо быть гладиаторами, надо драться. Именно в этом матче не хватило характера, чтобы выйти в финал и бороться за Кубок.

Напомним, что в финале Лиги Европы Интер победила испанская Севилья 3: 2.

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В статье: Вячеслав Шевчук Дарио Срна Антонио Конте Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Луиш Каштру
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
24.08.2020 в 12:59
ШД просто не играл --сдались с позором
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Annaxxx (Sydney)
24.08.2020 в 12:51
привет мои горячие фото здесь...--} 69chat.club имя пользователя anna1 18+
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usovvictor (Kharkov)
24.08.2020 в 12:36
...его просто не было, этого характера...
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