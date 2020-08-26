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Тайсон вошел в сборную сезона Лиги Европы 2019/20

Лига Европы
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Хавбек горняков в составе 23-х лучших игроков турнира

Тайсон вошел в сборную сезона Лиги Европы 2019/20
Новина українською

Хавбек "Шахтера" Тайсон попал в сборную сезона Лиги Европы 2019/20.

В данной сборной 23 футболиста, а игроков в нее определяли специальные обозреватели УЕФА.

Напомним, что в минувшем сезоне Лиги Европы 32-летний Тайсон сыграл 6 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Тайсон вошел в сборную сезона Лиги Европы 2019/20 - изображение 1
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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк)
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