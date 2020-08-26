Лига Европы
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Тайсон вошел в сборную сезона Лиги Европы 2019/20
Хавбек горняков в составе 23-х лучших игроков турнира
Хавбек "Шахтера"
В данной сборной 23 футболиста, а игроков в нее определяли специальные обозреватели УЕФА.
Напомним, что в минувшем сезоне Лиги Европы 32-летний Тайсон сыграл 6 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.
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