Лига Европы
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Украинская бригада арбитров получила назначение на матч Лиги Европы
Виктор Копиевский с помощниками будет работать на матче Сервет - Ружомберок
Украинская бригада арбитров получила назначение на матч первого квалификационного раунда
Главным арбитром матча назначен Виктор Копиевский.
На линиях ему будут помогать Владимир Высоцкий и Виталий Скобля. Обязанности четвертого судьи будет выполнять Дмитрий Кривушкин.
Напомним, что поединок состоится 27 августа в Женеве.
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Источник:УАФ
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