Украинская бригада арбитров получила назначение на матч Лиги Европы

Украинская бригада арбитров получила назначение на матч первого квалификационного раунда Лиги Европы , в котором швейцарский "Серветт" сыграет со словацким "Ружомбероком".

Главным арбитром матча назначен Виктор Копиевский.

На линиях ему будут помогать Владимир Высоцкий и Виталий Скобля. Обязанности четвертого судьи будет выполнять Дмитрий Кривушкин.

Напомним, что поединок состоится 27 августа в Женеве.