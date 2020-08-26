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Украинская бригада арбитров получила назначение на матч Лиги Европы

Лига Европы
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Виктор Копиевский с помощниками будет работать на матче Сервет - Ружомберок

Украинская бригада арбитров получила назначение на матч Лиги Европы
Новина українською

Украинская бригада арбитров получила назначение на матч первого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором швейцарский "Серветт" сыграет со словацким "Ружомбероком".

Главным арбитром матча назначен Виктор Копиевский.

На линиях ему будут помогать Владимир Высоцкий и Виталий Скобля. Обязанности четвертого судьи будет выполнять Дмитрий Кривушкин.

Напомним, что поединок состоится 27 августа в Женеве.

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В статье: Серветт (Швейцария) МФК Ружемберок Виктор Копиевский
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Источник:
УАФ

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