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Лига Европы. Эсеола выбил Дедечко, Сахневич проходит дальше с Вентспилсом, вылет минского Динамо
А также дебютный дубль Вагнера Лава в Казахстане
Лига Европы, первый квалификационный раунд
“Легковесы” европейского футбола начинают свой “путь к Гданьску” через квалификацию Лиги Европы. Ранее были сыграны матчи предварительного раунда, а позавчера состоялось два поединка первого квалификационного раунда. Прошли дальше литовская команда “Ритеряй” и люксембургский “Прогресс”.
На сегодня было запланировано 45 матчей, но проведение поединков “Нымме Калью” Эстония – “Мура” Словения и “Маккаби” Хайфа – “Железничар” Босния было запрещено местными властями из-за случаев заболевания COVID-19 в командах.
“Вентспилс” Латвия – “Динамо-Авто” Молдова 2:1
Голы: Виллела 22, Козлов 75 (пен.) – Рогач 15
Украинский капитан “Вентспилса” Андрей Сахневич провел за свою команду полный матч.
“Ордабасы” Казахстан – “Ботошани” Румыния 1:2
Голы: Махлангу 31 – Холжманн 25, Дуганджич 33
“Кайрат” Казахстан – “Ноа” Армения 4:1
Голы: Алыкулов 12, Вагнер Лав 35, 70, Эсеола 90+4 – Бор 8
Украинский нападающий Адеринсола Эсеола появился на поле на 79-й минуте и успел провести один гол. К моменту его выхода “Кайрат” уже выигрывал 3:1 – дебютные два гола за новую команду забил победитель Кубка УЕФА-2005 Вагнер Лав.
Воспитанник киевского футбола Денис Дедечко провел за “Ноа” 90 минут.
“Нымме Калью” Эстония – “Мура” Словения
(матч не состоялся)
“Теута” Албания – “Бейтар” Израиль 2:0
Голы: Красниджи 6, Хебай 87
“Борац” Босния – “Сутьеска” Македония 1:0
Гол: Враньес 35
“Динамо” Минск, Беларусь – “Пяст” Польша 0:2
Голы: Липски 10, Сверчок 56
“Динамо” Минск провел невыразительный матч и пропустил в каждом тайме по голу от польского “Пяста”. Команде Леонида Кучука остается только сосредоточиться на внутреннем первенстве. После 20 туров “Динамо” Минск с 30 очками застрял в середине турнирной таблицы.
Украинец Артем Сухоцкий провел за “Динамо “ полный матч.