Лига Европы. Петряк и его МОЛ побеждают, как и скандинавские Русенборг, Орхус, Мальме и Хаммарбю

Лига Европы, первый квалификационный раунд

Сегодня должно состояться 45 матчей во втором по значимости европейском клубном турнире, но проведение некоторых поединков перенесено из-за случаев заболевания COVID-19. А именно “Нымме Калью” Эстония – “Мура” Словения и “Маккаби” Х. Израиль – “Железничар” Босния не смогут сегодня сыграть.

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Стоит напомнить, что во вторник и среду состоялось два поединка первого квалификационного раунда, литовский “Ритеряй” и люксембургский “Прогресс” оформили выход в следующую стадию турнира.

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"Жальгирис" Литва – "Пайде" Эстония 2:0

Голы: Калюджерович 9, Антал 32

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МОЛ "Фехервар" Венгрия - "Богемианс" Ирландия 1:1 (серия пен. 4:2)

Голы: Николич 37 (пен.) - Вард 22

Украинец Иван Петряк вышел на игру в стартовом составе и отыграл до 109 минуты, результативными действиями он не отметился. Команда украинца только в серии пенальти смогла выиграть путевку во второй квалификационный раунд.

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"Олимпия" Словения - "Викингур" Исландия 2:1 (д.в.)

Голы: Финк 88, Бошич 106 - Карлсон 27

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"Орхус" Дания – "Хонка" Финляндия 5:2

Голы: Тингагер 21, Мортенсен 29, 45+2 (пен.), Ольсен 90+2, Тенгстедт 90+3 – Гонсалез 35, Кауфман 64

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"Русенборг" Норвегия – "Брейдаблик" Исландия 4:2

Голы: Бервен 4, 29, Региниуссен 17, Ховланд 24 – Эйнарсон 61, Микельсен 89

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"Хаммарбю" Швеция – "Академия Пушкаша" Венгрия 3:0

Голы: Халили 14, Бояник 32, Паулиньо 85

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"Мальме" Швеция – "Краковия" Польша 2:0

Голы: Бергет 1, Риекс 44

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"Хапоэль" Б.-Ш. Израиль – "Динамо" Б. Грузия 3:0

Голы: Жозуэ 9, 61, Каба 21

Украинский вратарь команды из Батуми Игорь Левченко в этом матче на поле не выходил, всю игру находился в запасе.

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ЦСКА (С) Болгария – "Сиренс" Мальта 2:1

Голы: Ахмедов 75, Соу 90+1 – Максвелл 69

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"Вадуц" Лихтенштейн – "Хибернианс" Мальта 0:2

Голы: Дегабриль 37, 56

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"Локомотив" (Т) Грузия – КСУ "Крайова" Румыния 2:1

Голы: Сихарулидзе 57, Омар 61 – Байрам 90

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"Хабнарфьордюр" Исландия – "Дунайська Стреда" Словакия 0:2

Голы: Балич 23, Рамирез 76