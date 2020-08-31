Болгары, греки или албанцы. Стали известны потенциальные соперники Колоса в Лиге Европы

В понедельник, 31 августа в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка второго этапа квалификации Лиги Европы. Участие в нем примут 94 клуба, среди которых - первый представитель Украины в турнире коваливский "Колос".

Жеребьевка будет проходить двумя путями - между неудачниками квалификации Лиги Чемпионов и командами, которые получили путевки в Лигу Европы в течение сезона.

Накануне УЕФА разбил всех участников основного пути на 12 групп по шесть команд. Эти шесть команд разделены на две группы - сеяных и не сеяных. Высокий рейтинг ассоциации позволил "Колосау" попасть в число сеяных команд. Команда Руслана Костишина получила место в седьмой группе.

Итак, "Колосу" выпадет кто-то из тройки: албанский "Лачи", греческий "Арис" или болгарский "Локомотив" из Пловдива.

ГРУППА 7

Сеяные Не сеяные "Хапоэль" Беэр-Шева

"Колос" Ковалевка

"Тоттенхэм" Лондон "Арис" Греция

"Лачи" Албания

"Локомотив" Болгария

Процедура жеребьевки начнется в 14:00. За результатам жеребьевки следите на UA-Футбол.

Добавим, что на первом этапе "Локомотив" обыграл "Искру" из Черногории, "Лачи" по пенальти одолел азербайджанскую "Кешлю", а "Арис" как и "Колос" вступает в игру с этого раунда.

Из-за пандемии противостояние будет состоять из одного матча. Поединок будет запланирован на 17 сентября.