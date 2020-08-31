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Болгары, греки или албанцы. Стали известны потенциальные соперники Колоса в Лиге Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Коваливцы дебютируют в еврокубках

Болгары, греки или албанцы. Стали известны потенциальные соперники Колоса в Лиге Европы
UA-Футбол
Новина українською

В понедельник, 31 августа в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка второго этапа квалификации Лиги Европы. Участие в нем примут 94 клуба, среди которых - первый представитель Украины в турнире коваливский "Колос".

Жеребьевка будет проходить двумя путями - между неудачниками квалификации Лиги Чемпионов и командами, которые получили путевки в Лигу Европы в течение сезона.

Накануне УЕФА разбил всех участников основного пути на 12 групп по шесть команд. Эти шесть команд разделены на две группы - сеяных и не сеяных. Высокий рейтинг ассоциации позволил "Колосау" попасть в число сеяных команд. Команда Руслана Костишина получила место в седьмой группе.

Итак, "Колосу" выпадет кто-то из тройки: албанский "Лачи", греческий "Арис" или болгарский "Локомотив" из Пловдива.

ГРУППА 7

Сеяные Не сеяные

"Хапоэль" Беэр-Шева
"Колос" Ковалевка
"Тоттенхэм" Лондон

"Арис" Греция
"Лачи" Албания
"Локомотив" Болгария

Процедура жеребьевки начнется в 14:00. За результатам жеребьевки следите на UA-Футбол.

Добавим, что на первом этапе "Локомотив" обыграл "Искру" из Черногории, "Лачи" по пенальти одолел азербайджанскую "Кешлю", а "Арис" как и "Колос" вступает в игру с этого раунда.

Из-за пандемии противостояние будет состоять из одного матча. Поединок будет запланирован на 17 сентября.

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В статье: Арис (Греция) Лачи (Лач) Колос (Ковалевка)
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Комментарии (5)
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Footballhead (м. Чернігів)
31.08.2020 в 09:00
Написали би уже прямо: суперником Колоса буде таке ж село, як і вони.
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Володимирович (Кременчуг)
31.08.2020 в 09:20
Так собі Солонікі село! Друге місто Греції , 850 000 населення! На фоні Солонік Чернігів село!)))
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Инспектор ( )
31.08.2020 в 08:14
Сегодня непонятно кто от кого может вылететь. И это касается не только Колоса. Темишоара,Янг Бойз...
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
31.08.2020 в 07:57
Греков не пройдут, албанцев должны пройти , а с болгарами 50 на 50
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+2
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ZSTV1223 (Черкаси)
31.08.2020 в 08:43
Та що ж ти таке говориш. В Колоса ж тепер Селезньов є, тепер хоч Барселона.
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+2
0


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