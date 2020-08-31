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Колос узнал соперника в квалификации Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Команда Костышина едет в Грецию

Колос узнал соперника в квалификации Лиги Европы
UA-Футбол
Новина українською

В понедельник, 31 августа, состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы. На этом этапе в борьбу вступает первый представитель Украины - ковалевский "Колос".

Как известно, квалификация Лиги Европы проходит двумя ветвями - в первой играют неудачники отбора в Лигу Чемпионов, во второй - команды, завоевавшие путевку на турнир через чемпионат. "Колос" соответственно идет другим путем.

Накануне УЕФА разделил команды на 12 групп по шесть команд - три сеяных и три не сеяный. "Колос" попал в число сеяных благодаря высокому рейтингу украинской ассоциации. Поэтому возможными соперником команды Костышина были греческий "Арис", албанский "Лачи" и болгарский "Локомотив".

В результате жеребьевки соперником "Колоса" во втором раунде квалификации Лиги Европы стал греческий "Арис" из Салоник. Поединок состоится в Греции. Добавим, из-за пандемии коронавируса противостояние будет состоять из одного матча, который состоится 17 сентября.

Ранее стало известно, с кем "Динамо" сыграет в третьем раунде Лиги Чемпионов.

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В статье: Колос (Ковалевка)
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Комментарии (31)
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simargl (Чернигов)
31.08.2020 в 15:02
Сложно угадать кто будет сильней. Из минусов сам выезд в Грецию... но шансы есть и не маленькие , пусть даже 40 на 60 в пользу греков . Удачи Колосу !!!
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
31.08.2020 в 14:59
Якщо доведуть справу до пенальті, буде великий успіх КК.
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0
0
Джмиль (Запорожье)
31.08.2020 в 14:41
0,5 очка в копилку уже принесли. Половина (на квалификации) от 1 очка за виртуальную ничью в первом матче, которую УЕФА расписывает между клубами во время коронавируса. Но все равно, греков нужно проходить. Где та Греция в таблице коэффициентов? Ведь не выше Украины? Возможно, это тот случай, когда отсутствие болельщиков (горячих греческих парней) на стадионе будет на руку Колосу. Удачи!
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+2
0
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Крестоносец. (Полтава)
31.08.2020 в 14:44
Арис не слабее Колоса так точно + дома играют.
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+2
0
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ПетроФ (Луцьк)
31.08.2020 в 14:44
0.5 при носить любий клуб, так що це рівно нулю.
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+2
-2
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scorpius (Ck)
31.08.2020 в 14:47
Джмиль, открою тебе тайну - игры выигрываются на поле командами, а не рейтингами и табличками. Колос абсолютный дебютант без какого-либо евроопыта, а потому будут в статусе андердогов. А так, то присоединяюсь к пожеланиям удачи.
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+2
-2
Comment06 (Украина)
31.08.2020 в 14:32
Не самый удачный жребий- 5я команда Греции (10 побед 14 поражений забитые 48-51), да еще и на выезде. Но задача Колосу остается прежней- принести хоть какие очки в копилку. Иначе- зачем выходить на Европу?
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+2
0
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donkrot (Донецк)
31.08.2020 в 14:52
Вот именно это пятая команда чемпа Греции с отрицательным показателем забитых и пропущенных!!! У них в последних турах чемпионата по 2-4 человека в запасе всего было. Если такое бояться, зачем вообще в ту Европу суваться. Мы сейчас дойдём, до времён, когда македонский силекс считался серьезным соперником, а Рода вообще не проходимым.
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+1
0
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donkrot (Донецк)
31.08.2020 в 14:28
Вот чую, что Колос пройдёт...у греков чемп уровня нашей первой лиги.
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+3
-4
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Віктор Бокасса (Betwmount)
31.08.2020 в 14:57
Вашої, це якої?
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0
-1
Po4eson (Одесса)
31.08.2020 в 14:24
Волю в кулак, Нервы в узду, Выходи на поле - Не ахай. Пройдёшь Арис - Посылай всех в ..Ду, Не пройдёшь - Сам или на ..
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+5
0
Запорізьке Торпедо (zp)
31.08.2020 в 14:24
из всех вариантов попались именно эти е..чие греки
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+2
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
31.08.2020 в 14:22
Здається, ще не так давно за Аріс грав Браун Ідейє?
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+4
0
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Динамо-машина (Киев)
31.08.2020 в 14:55
В прошлом сезоне, но по окончании ушёл и "всплыл" в турецком Гёзтепе из Измира.
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+1
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
31.08.2020 в 14:58
33 вже, класний був нападник, в перший ж сезон забив 15 у ЧУ.
0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
31.08.2020 в 14:21
Все-таки краще, якби за старим добрим турнірним принципом у ЛЄ грала Олександрія.
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+2
-4
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Инспектор ( )
31.08.2020 в 14:20
Начали и кончили
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+3
-3
белорус (Киев)
31.08.2020 в 15:03
ага, причём одновременно
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0
0
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ПетроФ (Луцьк)
31.08.2020 в 14:18
для колоса пофіг який суперник. , як для всяких арендовців. зорьок та іншрї лабуди. Все рівно очки будуть приносити ШД і ДК.
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+4
-6
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donkrot (Донецк)
31.08.2020 в 14:25
ДК приносит очки?
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+7
-3
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Віктор Бокасса (Betwmount)
31.08.2020 в 14:39
Сезон 18-19
0
-1
avatar
ПетроФ (Луцьк)
31.08.2020 в 14:42
а що хіба ні? свою норму виконує на відміну від всяких арендовців
+1
-3
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
31.08.2020 в 14:18
Если Колос проиграет Арису в один мяч, а Динамо пыхнет голландцам с крупным счётом (что вполне реально), то это уже будет успехом
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+1
-5
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Віктор Бокасса (Betwmount)
31.08.2020 в 14:19
А що буде, якщо кроти влетять італійцям 0-5 стосовно Колоса?
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+1
-6
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ПетроФ (Луцьк)
31.08.2020 в 14:19
хворий??
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+1
-3
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Віктор Бокасса (Betwmount)
31.08.2020 в 14:20
Білий, і зовсім гарячий...
0
-3
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ДВ (Одесса)
31.08.2020 в 14:27
Надежда на то что пыхнут перед матчем игроки АЗ
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0
-1
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scorpius (Ck)
31.08.2020 в 14:15
Не фартонуло. Еще и в Грецию лететь((
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+3
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
31.08.2020 в 14:20
Сходять на гору Афон. А Тунець зможе поїсти фініків досхочу.
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+6
-1
Emperor9 (Чернігів)
31.08.2020 в 14:14
Найсильніший з можливих, ще й на виїзді.
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+8
-1
givchak (Дрогобич)
31.08.2020 в 14:13
М-да
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+5
-1


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