Колос узнал соперника в квалификации Лиги Европы

В понедельник, 31 августа, состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы. На этом этапе в борьбу вступает первый представитель Украины - ковалевский "Колос".

Как известно, квалификация Лиги Европы проходит двумя ветвями - в первой играют неудачники отбора в Лигу Чемпионов, во второй - команды, завоевавшие путевку на турнир через чемпионат. "Колос" соответственно идет другим путем.

Накануне УЕФА разделил команды на 12 групп по шесть команд - три сеяных и три не сеяный. "Колос" попал в число сеяных благодаря высокому рейтингу украинской ассоциации. Поэтому возможными соперником команды Костышина были греческий "Арис", албанский "Лачи" и болгарский "Локомотив".

В результате жеребьевки соперником "Колоса" во втором раунде квалификации Лиги Европы стал греческий "Арис" из Салоник. Поединок состоится в Греции. Добавим, из-за пандемии коронавируса противостояние будет состоять из одного матча, который состоится 17 сентября.

Ранее стало известно, с кем "Динамо" сыграет в третьем раунде Лиги Чемпионов.