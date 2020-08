Состоялась жеребьёвка второго раунда квалификации ЛЕ. Колос, Тоттенхэм и Милан узнали соперников

Сегодня в штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьёвка второго квалификационного раунда Лиги Европы. Организаторы определили 46 пар, победители которых продолжат свой путь в турнире.

Напомним, что на этой стадии вступает в борьбу ковалёвский "Колос", которого ожидает выезд в Грецию .

Из остальных любопытных пар отмечаем "Тоттенхэм", который поедет в гости к пловдивскому "Локомотиву", "Милан" на выезде встретится с ирландским "Шемрок Роверс", а "Вольфсбургу" и "Гранаде" выпали поединки с "Кукеси" и "Теутой" соответственно в Албании.

Стадия состоит из одного матча. Базовая дата игр - 17 сентября.

Путь чемпионов

"Интер" Эскальдес (AND) - "Дандолк" (IRL)

"КуПС" (FIN) - "Слован" Братислава (SVK)

"Линфилд" (NIR) - "Флориана" (MLT)

"Рига" (LVA) - "Тре Фиори" (SMR)

"Юргорден" (SWE) - "Европа" (GIB)

"Флора" (EST) - КР Рейкьявик (ISL)

"Силекс" (MKD) - "Дрита" (KOS)

"Астана" (KAZ) - "Будучность" Подгорица (MNE)

"Арарат-Армения" (ARM) - "Фола" (LUX)

"Коннас-Ки" (WAL) - "Динамо" Тбилиси (GEO)

Основной раунд

"Хаммарбю" (SWE) - "Лех" (POL)

"Маккаби" Хайфа (ISR) / "Железничар" (BIH) - "Кайрат" (KAZ)

"Б-36" (FRO) - ТНС (WAL)

"Бачка-Топола" (SRB) - ФКСБ (ROU)

"Прогрес" (LUX) - "Виллем II" (NED)

"Сфынтул Георге" (MDA) - "Партизан" (SRB)

"Локомотив" Пловдив (BUL) - "Тоттенхэм" (ENG)

"Гонвед" (HUN) - "Мальме" (SWE)

"Линкольн Ред Импс" (GIB) - "Рейнджерс" (SCO)

"Ренова" (MKD) - "Хайдук" (CRO)

"Дунайска Стреда" (SVK) - "Яблонец" (CZE)

"Шэмрок Роверс" (IRL) - "Милан" (ITA)

"Кайсар" (KAZ) - АПОЕЛ (CYP)

"Локомотиви" (GEO) - "Динамо" Москва (RUS)

"Колрейн" (NIR) - "Мазервелл" (SCO)

"Теута" (ALB) - "Гранада" (ESP)

"Викинг" (NOR) - "Абердин" (SCO)

ЦСКА София (BUL) - БАТЭ (BLR)

"Лячи" (ALB) - "Хапоэль" Беэр-Шева (ISR)

"Вентспилс" (LVA) - "Русенборг" (NOR)

"Серветт" (SUI) - "Реймс" (FRA)

"Олимпия" Любляна (SVN) - "Зриньски" (BIH)

"Пяст" (POL) - "Хартберг" (AUT)

"Хибернианс" (MLT) - "Фехервар" (HUN)

"Нымме Калью" (EST) / "Мура" (SVN) - "Орхус" (DEN)

"Нефтчи" (AZE) - "Галатасарай" (TUR)

"Гетеборг" (SWE) - "Копенгаген" (DEN)

ОФИ (GRE) - "Аполлон" Лимасол (CYP)

"Бала Таун" (WAL) - "Стандард" (BEL)

"Ботошани" (ROU) - "Шкендия" (MKD)

"Арис" (GRE) - "Колос" (UKR)

"Ритеряй" (LTU) - "Слован" Либерец (CZE)

"Борац" Баня-Лука (BIH) - "Риу Аве" (POR)

"Кукес" (ALB) - "Вольфсбург" (GER)

"Осиек" (CRO) - "Базель" (SUI)

"Буде-Глимт" (NOR) - "Жальгирис" Вильнюс (LTU)