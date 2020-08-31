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Состоялась жеребьёвка второго раунда квалификации ЛЕ. Колос, Тоттенхэм и Милан узнали соперников
Пока ещё прелюдия к более интригующим стадиям турнира
Сегодня в штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьёвка второго квалификационного раунда Лиги Европы. Организаторы определили 46 пар, победители которых продолжат свой путь в турнире.
Напомним, что на этой стадии вступает в борьбу ковалёвский "Колос", которого
Из остальных любопытных пар отмечаем "Тоттенхэм", который поедет в гости к пловдивскому "Локомотиву", "Милан" на выезде встретится с ирландским "Шемрок Роверс", а "Вольфсбургу" и "Гранаде" выпали поединки с "Кукеси" и "Теутой" соответственно в Албании.
Стадия состоит из одного матча. Базовая дата игр - 17 сентября.
Путь чемпионов
"Интер" Эскальдес (AND) - "Дандолк" (IRL)
"КуПС" (FIN) - "Слован" Братислава (SVK)
"Линфилд" (NIR) - "Флориана" (MLT)
"Рига" (LVA) - "Тре Фиори" (SMR)
"Юргорден" (SWE) - "Европа" (GIB)
"Флора" (EST) - КР Рейкьявик (ISL)
"Силекс" (MKD) - "Дрита" (KOS)
"Астана" (KAZ) - "Будучность" Подгорица (MNE)
"Арарат-Армения" (ARM) - "Фола" (LUX)
"Коннас-Ки" (WAL) - "Динамо" Тбилиси (GEO)
Основной раунд
"Хаммарбю" (SWE) - "Лех" (POL)
"Маккаби" Хайфа (ISR) / "Железничар" (BIH) - "Кайрат" (KAZ)
"Б-36" (FRO) - ТНС (WAL)
"Бачка-Топола" (SRB) - ФКСБ (ROU)
"Прогрес" (LUX) - "Виллем II" (NED)
"Сфынтул Георге" (MDA) - "Партизан" (SRB)
"Локомотив" Пловдив (BUL) - "Тоттенхэм" (ENG)
"Гонвед" (HUN) - "Мальме" (SWE)
"Линкольн Ред Импс" (GIB) - "Рейнджерс" (SCO)
"Ренова" (MKD) - "Хайдук" (CRO)
"Дунайска Стреда" (SVK) - "Яблонец" (CZE)
"Шэмрок Роверс" (IRL) - "Милан" (ITA)
"Кайсар" (KAZ) - АПОЕЛ (CYP)
"Локомотиви" (GEO) - "Динамо" Москва (RUS)
"Колрейн" (NIR) - "Мазервелл" (SCO)
"Теута" (ALB) - "Гранада" (ESP)
"Викинг" (NOR) - "Абердин" (SCO)
ЦСКА София (BUL) - БАТЭ (BLR)
"Лячи" (ALB) - "Хапоэль" Беэр-Шева (ISR)
"Вентспилс" (LVA) - "Русенборг" (NOR)
"Серветт" (SUI) - "Реймс" (FRA)
"Олимпия" Любляна (SVN) - "Зриньски" (BIH)
"Пяст" (POL) - "Хартберг" (AUT)
"Хибернианс" (MLT) - "Фехервар" (HUN)
"Нымме Калью" (EST) / "Мура" (SVN) - "Орхус" (DEN)
"Нефтчи" (AZE) - "Галатасарай" (TUR)
"Гетеборг" (SWE) - "Копенгаген" (DEN)
ОФИ (GRE) - "Аполлон" Лимасол (CYP)
"Бала Таун" (WAL) - "Стандард" (BEL)
"Ботошани" (ROU) - "Шкендия" (MKD)
"Арис" (GRE) - "Колос" (UKR)
"Ритеряй" (LTU) - "Слован" Либерец (CZE)
"Борац" Баня-Лука (BIH) - "Риу Аве" (POR)
"Кукес" (ALB) - "Вольфсбург" (GER)
"Осиек" (CRO) - "Базель" (SUI)
"Буде-Глимт" (NOR) - "Жальгирис" Вильнюс (LTU)