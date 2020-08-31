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Костышин: Игрокам Колоса выезд в Грецию запомнится надолго

Лига Европы
(3 голосов)

Дебютный матч в еврокубках Колос сыграет в Греции

Костышин: Игрокам Колоса выезд в Грецию запомнится надолго
Новина українською

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин прокомментировал жеребьевку квалификационного раунда Лиги Европы, по итогам которой украинской команде предстоит сыграть против греческого "Ариса".

"Детальным изучением соперника займемся сразу после матча второго тура чемпионата УПЛ со "Львовом". Знаю только, что "Арис" из футбольного города, ведь в Салониках дислоцируется еще одна известная команда -- ПАОК. Также владею информацией, что болельщики "Ариса" одни из самых "громких" в Греции, но это хозяевам не поможет, поскольку поединок пройдет без зрителей. Так, что здесь мы в равных условиях.

Уверен, что выезд в Грецию надолго запомнится ребятам. И не только потому, что это почти для всех будет дебют в еврокубках, многим впервые придется побывать в Греции, добираться туда чартером. Остается лишь постараться, чтобы вернуться домой с победным настроением", - сказал Костышин.

Добавим, что поединок квалификационного раунда Лиги Европы "Арис" - "Колос" состоится 17 сентября в Греции.

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В статье: Руслан Костышин Арис (Греция) Колос (Ковалевка)
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Комментарии (2)
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Technical
31.08.2020 в 21:28
Зробіть там так, щоб і грекам ваш виїзд запам'ятався надовго )
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alex.belogubko (одесса)
31.08.2020 в 21:10
плохо что игра начинаеться в греции а не в украине тяжело будет
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