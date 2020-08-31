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Костышин: Игрокам Колоса выезд в Грецию запомнится надолго
Дебютный матч в еврокубках Колос сыграет в Греции
Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин прокомментировал жеребьевку квалификационного раунда Лиги Европы, по итогам которой
"Детальным изучением соперника займемся сразу после матча второго тура чемпионата УПЛ со "Львовом". Знаю только, что "Арис" из футбольного города, ведь в Салониках дислоцируется еще одна известная команда -- ПАОК. Также владею информацией, что болельщики "Ариса" одни из самых "громких" в Греции, но это хозяевам не поможет, поскольку поединок пройдет без зрителей. Так, что здесь мы в равных условиях.
Уверен, что выезд в Грецию надолго запомнится ребятам. И не только потому, что это почти для всех будет дебют в еврокубках, многим впервые придется побывать в Греции, добираться туда чартером. Остается лишь постараться, чтобы вернуться домой с победным настроением", - сказал Костышин.
Добавим, что поединок квалификационного раунда Лиги Европы "Арис" - "Колос" состоится 17 сентября в Греции.