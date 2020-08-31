Костышин: Игрокам Колоса выезд в Грецию запомнится надолго

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин прокомментировал жеребьевку квалификационного раунда Лиги Европы, по итогам которой украинской команде предстоит сыграть против греческого "Ариса" .

"Детальным изучением соперника займемся сразу после матча второго тура чемпионата УПЛ со "Львовом". Знаю только, что "Арис" из футбольного города, ведь в Салониках дислоцируется еще одна известная команда -- ПАОК. Также владею информацией, что болельщики "Ариса" одни из самых "громких" в Греции, но это хозяевам не поможет, поскольку поединок пройдет без зрителей. Так, что здесь мы в равных условиях.

Уверен, что выезд в Грецию надолго запомнится ребятам. И не только потому, что это почти для всех будет дебют в еврокубках, многим впервые придется побывать в Греции, добираться туда чартером. Остается лишь постараться, чтобы вернуться домой с победным настроением", - сказал Костышин.

Добавим, что поединок квалификационного раунда Лиги Европы "Арис" - "Колос" состоится 17 сентября в Греции.