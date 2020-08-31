Милько: Хочется сыграть так, чтобы люди не сказали, что мы зря попали в ЛЕ

Хавбек "Колоса" Вадим Милько в эфире ТК Футбол поделился впечатлениями от результатов жеребьевки квалификации Лиги Европы, в результате которой ковалевцам в соперники достался греческий "Арис".

«Могу сказать со стопроцентной гарантией, что мы ничего друг о друге не знаем. Греки всегда отличались хорошим футболом, неплохой чемпионат. На руку может сыграть отсутствие болельщиков.

Хотелось бы сыграть дома первую игру дома, но ничего страшного. Просто хочется постараться сыграть так, чтобы люди не сказали, что мы зря туда попали", - сказал Милько.

Напомним, что судьба путевки в следующий раунд решится в одноматчевом противостоянии в Греции 17 сентября.