Лига Европы
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Десна и Колос сегодня получат потенциальных соперников в Лиге Европы
Есть несколько вариантов
Сегодня УЕФА проведет жеребьевку 3 квалификационного раунда Лиги Европы. Состоится она в швейцарском Ньоне в Доме европейского футбола, начало - в 14:00.
В частности, на "Десну" может выйти победитель какой-то из этих пар:
- Вентспилс (Латвия) - Русенборг (Норвегия)
- Кукес (Албания) - Вольфсбург (Германия)
- Сфынтул Георге (Молдова) - Партизан (Сербия)
А "Колос" в том случае, если пройдет греческий Арис, выйдет на какую-то из этих команд:
- Теута (Албания) - Гранада (Испания)
- Риека (Хорватия)
- Серветт (Швейцария) - Реймс (Франция)
Матчи 3 квалафикацийного раунда состоятся 24 сентября на стадионах без зрителей.
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