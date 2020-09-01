Десна и Колос сегодня получат потенциальных соперников в Лиге Европы

Сегодня УЕФА проведет жеребьевку 3 квалификационного раунда Лиги Европы. Состоится она в швейцарском Ньоне в Доме европейского футбола, начало - в 14:00.

В частности, на "Десну" может выйти победитель какой-то из этих пар:

Вентспилс (Латвия) - Русенборг (Норвегия)

Кукес (Албания) - Вольфсбург (Германия)

Сфынтул Георге (Молдова) - Партизан (Сербия)

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А "Колос" в том случае, если пройдет греческий Арис, выйдет на какую-то из этих команд:

Теута (Албания) - Гранада (Испания)

Риека (Хорватия)

Серветт (Швейцария) - Реймс (Франция)

Матчи 3 квалафикацийного раунда состоятся 24 сентября на стадионах без зрителей.