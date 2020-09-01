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Десна и Колос сегодня получат потенциальных соперников в Лиге Европы

Лига Европы
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Есть несколько вариантов

Десна и Колос сегодня получат потенциальных соперников в Лиге Европы
Новина українською

Сегодня УЕФА проведет жеребьевку 3 квалификационного раунда Лиги Европы. Состоится она в швейцарском Ньоне в Доме европейского футбола, начало - в 14:00.

В частности, на "Десну" может выйти победитель какой-то из этих пар:

  • Вентспилс (Латвия) - Русенборг (Норвегия)
  • Кукес (Албания) - Вольфсбург (Германия)
  • Сфынтул Георге (Молдова) - Партизан (Сербия)
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А "Колос" в том случае, если пройдет греческий Арис, выйдет на какую-то из этих команд:

  • Теута (Албания) - Гранада (Испания)
  • Риека (Хорватия)
  • Серветт (Швейцария) - Реймс (Франция)

Матчи 3 квалафикацийного раунда состоятся 24 сентября на стадионах без зрителей.

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В статье: Лига Европы Десна (Чернигов) Колос (Ковалевка)
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