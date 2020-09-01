Десна поедет в Германию или Албанию. Состоялась жеребьевка третьего этапа квалификации Лиги Европы

Во вторник, 1 сентября, состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги Европы. На этом этапе в игру вступает еще один представитель Украины - черниговская "Десна", которая в сезоне 2019/2020 заняла четвертое место. Кроме того, среди участников может оказаться и "Колос", если пройдет греческий "Арис".

Накануне жеребьевки УЕФА сгруппировала участников в группы по шесть команд / пар. Шестерки в свою очередь разбивались на тройки сеяных и не сеяных. Кажой команде / паре присваивался номер от 1 до 6. Таким образом жребий существенно упрощался - нужно было определить номера, кто с кем будет играть.

"Десна" оказалась во второй группе среды не сеяных команд под номером 5. Ее потенциальным соперником могли стать победители пар:

"Вентспилс" Латвия - "Русенборг" Норвегия "Кукеси" Албания - "Вольфсбург" Германия "Сфинтул Георге" Молдова - "Партизан" Сербия

В итоге "Десна" сыграет с победителем пары "Кукеси" Албания - "Вольфсбург" Германия.

Пара "Колоса" также получила пятый номер, но в третьей группе. Потенциальными соперниками коваливцев были:

"Теута" Албания - "Гранада" Испания "Риека" Хорватия "Серветт" Швейцария - "Реймс" Франция

Жребий свел команду Костышина с хорватской "Риекой". Обе украинские команды сыграют на выезде.

Отметим, что из-за пандемии противостояния в квалификации состоят из одного матча. Базовая дата - 24 сентября.

Напомним, "Колос" сыграет с "Арисом" на выезде 17 сентября.