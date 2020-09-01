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Десна поедет в Германию или Албанию. Состоялась жеребьевка третьего этапа квалификации Лиги Европы

Лига Европы
(6 голосов)

Команда Рябоконя скорее всего сыграет с представителем ТОП-Чемпионата

Десна поедет в Германию или Албанию. Состоялась жеребьевка третьего этапа квалификации Лиги Европы
UA-Футбол
Новина українською

Во вторник, 1 сентября, состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги Европы. На этом этапе в игру вступает еще один представитель Украины - черниговская "Десна", которая в сезоне 2019/2020 заняла четвертое место. Кроме того, среди участников может оказаться и "Колос", если пройдет греческий "Арис".

Накануне жеребьевки УЕФА сгруппировала участников в группы по шесть команд / пар. Шестерки в свою очередь разбивались на тройки сеяных и не сеяных. Кажой команде / паре присваивался номер от 1 до 6. Таким образом жребий существенно упрощался - нужно было определить номера, кто с кем будет играть.

"Десна" оказалась во второй группе среды не сеяных команд под номером 5. Ее потенциальным соперником могли стать победители пар:

  1. "Вентспилс" Латвия - "Русенборг" Норвегия
  2. "Кукеси" Албания - "Вольфсбург" Германия
  3. "Сфинтул Георге" Молдова - "Партизан" Сербия

В итоге "Десна" сыграет с победителем пары "Кукеси" Албания - "Вольфсбург" Германия.

Пара "Колоса" также получила пятый номер, но в третьей группе. Потенциальными соперниками коваливцев были:

  1. "Теута" Албания - "Гранада" Испания
  2. "Риека" Хорватия
  3. "Серветт" Швейцария - "Реймс" Франция

Жребий свел команду Костышина с хорватской "Риекой". Обе украинские команды сыграют на выезде.

Отметим, что из-за пандемии противостояния в квалификации состоят из одного матча. Базовая дата - 24 сентября.

Напомним, "Колос" сыграет с "Арисом" на выезде 17 сентября.

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В статье: Лига Европы Десна (Чернигов) Колос (Ковалевка)
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(6 голосов)
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Комментарии (44)
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Колумб (Святогорск)
01.09.2020 в 15:42
dct ghjgfkj
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0
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
01.09.2020 в 15:40
Б.л.я., Русенборг или Партизан точно обыграли бы черниговцы, а так - кукишь! А вот Колос при победе над Арисом может и Риеку вздрючить...
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+2
0
Footballhead (м. Чернігів)
01.09.2020 в 15:45
Може, але у Аріса склад кращий за Колос раза так в два: постійний, хоча і резервний, збірник Австралії Джеґґо, досвідчений край Фетфацидіс (кількаразовий чемпіон з Олі, між іншим), переламаний і свого часу дуже перспективний Дюарте, списаний з Динамо Бертольйо, плюс Бруну Ґама, який після Дніпра себе не знайшов більш ніде, в тому числі в Депортіво. І це лише по іменам, а половину минулого сезону вони з АЕКом і ПАОКом за топ-3, поміж іншим, бодалися. При відсутности гри у Колоса (а її немає) їм попадалово. Повне причому, я думаю.
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0
0
Footballhead (м. Чернігів)
01.09.2020 в 15:40
Десна попала намертво, лол)) Цікаво, як Рябоконь буде своїм убогим автобусом відбиватися проти швидких і технічних крайків на кшталт Штеффена або від наглих і при цьому бойовитих латералів у них за спиною типу Мбабю (який уміє зіграти ще й головою). Веґгорста ладно, Тамм може легко перекрити, якщо постарається, а фланґи ж у них зовсім бідося, Конопля Ренато не суперник від слова "зовсім".
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0
0
Comment06 (Украина)
01.09.2020 в 15:14
Похоже, полноценно , по 6 игр в группах сыграют 3 команды - в ЛЧ Шахтер и, вероятно, Динамо, в ЛЕ- Заря. В весну попадет Шахтер- и то не факт, УПЛ не попадет в десятку ассоциаций со всеми вытекающими обстоятельствами. Хотелось бы ошибиться.
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0
0
royalstas (Вінниця)
01.09.2020 в 15:11
Жаль не повезло Десні але віримо! Все вирішиться в одному матчі так що це може бути перевагою для наших.
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0
0
oda1979 (Запорожье)
01.09.2020 в 15:01
Даешь сенсацию!! Вольфсбург - олени еще те. Если подопечные рябоконя выйдут на поле умирать, то все возможно.
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0
0
Ten0N (Leopolis)
01.09.2020 в 15:16
На поле надо выходить и играть в футбол, а не умирать. Это совковый менталитет.
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0
-1
Footballhead (м. Чернігів)
01.09.2020 в 15:41
Не дай боже ти побачиш гру Ліґи Один в Анґлії свого часу. Тоже совком назвеш нібось.
0
0
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Виктор 2209 (Мехико)
01.09.2020 в 14:59
Снова Шахтер и Динамо будут очки добывать в рейтинг....Шансы конечно есть,даже когда их нет,но наверное не в этом случае
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+2
-1
белорус (Киев)
01.09.2020 в 14:48
Без вариантов, а жаль, хотя бы какие-то очки набрать (0,5 балла - это не показатель). Как чувствовал, что сразу же влетят. Многие пишут, что надо играть, бороться. Но как говорил когда-то Гарри Линекер, в футбол играют все, а побеждают немцы. Это как раз тот случай, когда уровень команды, немецкая дисциплина и класс бьют чайников. Ясное дело, играй Вольфсбург с Интером, например, Лиллем или Ромой тогда слова Линекера не звучали, как приговор, но для наших команд, к сожалению, это так. Исключением могут быть ШД и ДК, да и то, вторые - в свои лучшие годы.
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+2
-3
Мистер Блин (Хмельницкий)
01.09.2020 в 15:12
треба ще до бабки сходити, послухати що вона скаже)
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0
-1
Divine (Чернигов)
01.09.2020 в 15:13
"то как раз тот случай, когда уровень команды, немецкая дисциплина и класс бьют чайников. "Тот как раз случай, когда хотел вые*нуться и сам показал себя чайником.. О какой дисциплине ты говоришь, когда бюджет Вольсбурга составляет 80 лямов дол, а бюджет Десны состовляет ДО 1 млн дол??? Как можно сравнивать вообще эти команды?)))
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+1
0
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ДВ (Одесса)
01.09.2020 в 14:47
Судя по жеребьёвке всех представителей от УПЛ , Украине показали её место в Европе
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0
0
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beatles (Крижопіль)
01.09.2020 в 14:43
А что тут волосы рвать на голове?? Жребий какой бы он, ни был всё равно жребий! надо играть, тем более всего одна игра - значит силы экономить нет смысла, а рвать сразу! Хорошо изучить противника, правильно оценить свои силы и играть на результат - если автобус и контратаки это единственное, что может представить команда - значит автобус, тренировать связки двоек-троек, стандартные моменты и двух-трех бегунков истязать бегом, в расчете не 5-7 шикарнейших рывков, потом следующий.... Если есть возможность удержать мяч - лишать соперника мяча, возить его, насыщать середину... Словом, тренера все это итак знают и от их выбора зависит результат! Все будет хорошо! давайте верить и надеяться, именно так в свое время начинался этот длинный путь в еврокубках! А что? И всяким там Белинцонам влетали! Это уже потом нам Фенербахче и Байер удобными стали, и тут окрепнут парни!
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0
0
Artemanat (Кривой Рог)
01.09.2020 в 14:36
Десна наигралась уже(очень жаль,хотя вдруг албанцы пройдут),а вот Колос может дать бой и Арису,и Риеке
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+2
-2
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simargl (Чернигов)
01.09.2020 в 14:43
А может быть все и наоборот. Посмотрим...
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0
0
белорус (Киев)
01.09.2020 в 14:50
Десна, без шансов, не питай иллюзий, это немцы
0
-1
DrOn86 (Луцьк)
01.09.2020 в 14:32
я за Десну...вірю що пройдуть
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+4
0
белорус (Киев)
01.09.2020 в 14:50
без вариантов
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0
-1
Dimka26 (Чернигов)
01.09.2020 в 14:31
то чувство когда стараешься играть весь сезон. занимаешь 4 место и попадаешь на Вольфсбург или не парясь занимаешь 6 место и выходишь на Арис и Риеку. вот он фактор везения
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+4
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
01.09.2020 в 14:37
Думаю Колос теж вилетить, так від німців престижніше, якщо на те пішло.
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+3
-1
Dimka26 (Чернигов)
01.09.2020 в 14:41
Я про то, что Десне было бы по силу пройти Арис и Риеку, если бы были на месте Колоса
+2
0
белорус (Киев)
01.09.2020 в 14:52
согласен Арис и Риека для Десны были бы хорошие шансы и очков бы в копилку положили, да и если б вползли в ЛЕ, то и там думаю очки бы взяли, чего не скажешь о Колосе, при всей их самоотдаче и везении
Ответить
0
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
01.09.2020 в 14:31
Нічого може Філіповим або Картушовим зацікавляться клуби Бундесліги...
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0
0
ts0y (Чернигов)
01.09.2020 в 14:32
У Картушова нету шансов покинуть УПЛ, скорее всего
Ответить
0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
01.09.2020 в 14:34
Чому так?
0
0
ts0y (Чернигов)
01.09.2020 в 14:45
У него с сердцем проблема, он в Десне играет "по записке", в случае чего вся ответственность на нем. Тоесть техосмотр он непройдет, ну ии т.д.
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0
0
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simargl (Чернигов)
01.09.2020 в 14:29
Волки поедут в Албанию, забалеют короной и будут играть вторым составом...
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+1
-1
аалекс ( Крым)
01.09.2020 в 14:29
Тяжело будет, но поражаются. Удачи, она будет не лишней.
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
01.09.2020 в 14:26
Чомусь здається що в Албанію їхати не доведеться.
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+2
0
Пришта Литин (Киев)
01.09.2020 в 14:26
В одному матчі у Десни є шанс боротися за плєй-офф. Шанс добре показати себе у Європі. Вдачі чернігівчанам!
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+2
0
Dimka26 (Чернигов)
01.09.2020 в 14:21
Дебют тяжеловатый. Сразу сильный соперник. Шансов мало...
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+2
0
Dimka26 (Чернигов)
01.09.2020 в 14:23
да еще и на выезде. хуже и не придумаешь
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+1
-1
Stihl Kindermann (Gonduras)
01.09.2020 в 14:20
десна и колос на выход! а жаль
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0
-3
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Red_Cat (Салоники)
01.09.2020 в 14:21
Зато Европу увидят хоть из окна автобуса.
Ответить
0
-2
Stihl Kindermann (Gonduras)
01.09.2020 в 14:22
Хотя вот чуечка что албанцы пройдут немцев
+1
-2
Dimka26 (Чернигов)
01.09.2020 в 14:25
это будет фантастика. если на первых минутах залетит случайный гол и игрок вольсфбурга получит красную карточку. но это редкий случай
+3
0
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simargl (Чернигов)
01.09.2020 в 14:19
Да уж... худший из вариантов. С ШД волки не показали ничего. Будем пробовать, надо играть , а что ж делать ... вперед, Чернигов!!!!
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+1
-1
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ДВ (Одесса)
01.09.2020 в 15:05
Команда играет так как позволяет соперник. Десна сможет забрать мяч под свой контроль ? Ответ очевиден. Мутная схема жеребьевки от Уефа в деле.
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0
0
ZSTV1223 (Черкаси)
01.09.2020 в 14:19
Не пощастило що випав Вольфсбург. Але поле рівне, м'яч круглий, шанси є завжди. Удачі Десні
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+5
0
DrOn86 (Луцьк)
01.09.2020 в 14:16
Ну якщо Вольфсбург то буде тяжко
Ответить
0
-2
Пришта Литин (Киев)
01.09.2020 в 14:23
а хотів Сан-Маріно чи Андорру)))
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0
-1
Мистер Блин (Хмельницкий)
01.09.2020 в 15:09
а хіба є такі футбольні клуби?)
0
0


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