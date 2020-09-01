Филиппов: Выпал Вольфсбург – будем выходить и играть

Форвард "Десны" Александр Филиппов в эфире ТК Футбол прокомментировал результаты жеребьевки квалификации ЛЕ.

Напомним, что "Десна" сыграет с победителем пары "Кукеси" Албания - "Вольфсбург" Германия.

"Думаю, все понимают, что в такой ситуации будет тяжело. Нам, скорее всего, попадется "Вольфсбург". Ничего страшного в этом нет. Мы видели, и как "Александрия" с ними хорошо играла, и как "Шахтер". Поэтому у нас будут шансы.

Потихоньку будем готовиться уже к ЛЕ. Понимаем, что вот-вот скоро начнем, игра с таким хорошим соперником, на выезде будет интересно играть. Ничего страшного, это ЛЕ. Здесь слабых соперников не бывает. Выпал "Вольфсбург" – будем выходить и играть", – сказал Филиппов.

Отметим, что в прошлом сезоне "Александрия" дважды проиграла "Вольфсбургу" в группе ЛЕ (1:3 и 0:1), а "Шахтер" в плей-офф ЛЕ два раза победил немецкий клуб (2:1 и 3:0).