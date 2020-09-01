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Тренер Ариса: Жеребьевку можно считать удачной

Лига Европы
(1 голосов)

Греки довольны жребием

Тренер Ариса: Жеребьевку можно считать удачной
Новина українською

Главный тренер "Ариса" Михаэль Эннинг поделился мнением о жеребьевке квалификации Лиги Европы, по итогам которой греки сыграют с "Колосом".

"Мы играем дома, так что жеребьевку можно считать удачной. Дело не в домашней арене, так как играем без зрителей, а в том, что не придется совершать поездку в другие страны, когда в мире пандемия коронавируса. Здесь мы чувствуем себя в безопасности, это важно.

С другой стороны, жребий выпал непростой, потому что мало знаем о сопернике. Мы не должны недооценивать соперника, должны быть начеку.

Мы уже начали изучение украинской команды. Я верю в свою команду, к 17 сентября мы будем готовы показать максимум и выйти в следующий раунд.

Гордимся, что выступаем в ЛЕ. Хотели бы иметь возможность играть с фанами, которые бы нам дали нужный импульс. Наша цель – играть в ЛЕ как можно дольше", – сказал Эннинг.

Добавим, что победитель пары "Арис" - "Колос" в третьем раунде Лиги Европы сыграет с хорватской "Риекой".

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В статье: Арис (Греция) Колос (Ковалевка) Михаэль Эннинг
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Источник:
ФК Арис

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Комментарии (1)
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Кююмалайнен (Київ)
01.09.2020 в 22:33
Коваливка должна показать зубы, за ней скоро и Петрово подтянется, всех повыносим
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