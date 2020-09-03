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Лисицкий: Колос не боится никого. Шансы в матче с Арисом 50 на 50

Лига Европы
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Через две недели Колос дебютирует в еврокубках

Лисицкий: Колос не боится никого. Шансы в матче с Арисом 50 на 50
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Спортивный директор "Колоса" Виталий Лисицкий поделился ожиданиями о матче квалификации Лиги Европы против "Ариса".

"У нас пока не было времени изучать "Арис". Это наше дебютное выступление в еврокубках, поэтому для нас не могло быть легких соперников.

У "Ариса" может быть небольшое преимущество, потому что матч пройдет в Греции. Но считаю, что шансы команд 50 на 50. "Колос" не боится никого из оппонентов.

Матчем с "Арисом" пока не занимаемся, потому что еще предстоит встреча в УПЛ. У нас еще две недели на подготовку. Мы думаем о сопернике в ЛЕ, но сейчас УПЛ – в приоритете.

У нас есть несколько опытных игроков, которые играли в еврокубках. Надеемся, они помогут добиться успеха", – сказал Лисицкий.

Напомним, что матч состоится в Греции 17 сентября.

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В статье: Виталий Лисицкий Арис (Греция) Колос (Ковалевка)
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Источник:
gazzetta.gr

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