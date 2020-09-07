Матч Арис - Колос рассудят швейцарцы

Стала известна бригада арбитров, которая обслужит матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Арис" – "Колос".

На поединок назначена бригада арбитров из Швейцарии во главе с 31-летним Лионелем Чуди.

Его ассистентами будут Маттиас Сбрисса и Паскаль Хирцель. Четвертый арбитр – Алессандро Дудич.

Отметим, что ранее матчи украинских команд швейцарец не обслуживал.

Напомним, что матч состоится 17 сентября на поле Ариса и начнется в 21:00.