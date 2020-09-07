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Матч Арис - Колос рассудят швейцарцы

Лига Европы
(1 голосов)

Во главе с Лионелем Чуди

Матч Арис - Колос рассудят швейцарцы
Новина українською

Стала известна бригада арбитров, которая обслужит матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Арис" – "Колос".

На поединок назначена бригада арбитров из Швейцарии во главе с 31-летним Лионелем Чуди.

Его ассистентами будут Маттиас Сбрисса и Паскаль Хирцель. Четвертый арбитр – Алессандро Дудич.

Отметим, что ранее матчи украинских команд швейцарец не обслуживал.

Напомним, что матч состоится 17 сентября на поле Ариса и начнется в 21:00.

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В статье: Арис (Греция) Колос (Ковалевка)
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Комментарии (1)
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Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
07.09.2020 в 22:46
Фамилия стрёмная однако)))
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