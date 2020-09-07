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Матч Арис - Колос рассудят швейцарцы
Во главе с Лионелем Чуди
Стала известна бригада арбитров, которая обслужит матч третьего квалификационного раунда
На поединок назначена бригада арбитров из Швейцарии во главе с 31-летним Лионелем Чуди.
Его ассистентами будут Маттиас Сбрисса и Паскаль Хирцель. Четвертый арбитр – Алессандро Дудич.
Отметим, что ранее матчи украинских команд швейцарец не обслуживал.
Напомним, что матч состоится 17 сентября на поле Ариса и начнется в 21:00.
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Источник:Официальный сайт УЕФА
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Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
07.09.2020 в 22:46
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