Соперник киевского Динамо в Лиге Европы ищет нападающего

Спортивный директор голландского клуба АЗ Макс Хьюбертс сообщил о поиске нападающего.

Мы всегда стараемся усилить состав. Мы бы очень хотели подписать форварда. В прошлом сезоне мы видели, что было не так просто забивать голы.

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У нас те же ребята в линии нападения. Поэтому нам нужна дополнительная атакующая мощь, - цитирует директора издание из Гронингена FCUpdate.

Нидерландский АЗ является соперником "Динамо" в Лиге Европы. Очный поединок команд должен состояться в следующий вторник, 15 сентября, в Киеве.