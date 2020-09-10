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Соперник киевского Динамо в Лиге Европы ищет нападающего

Лига Европы
(1 голосов)

Видят проблему с реализацией

Соперник киевского Динамо в Лиге Европы ищет нападающего
Новина українською

Спортивный директор голландского клуба АЗ Макс Хьюбертс сообщил о поиске нападающего.

Мы всегда стараемся усилить состав. Мы бы очень хотели подписать форварда. В прошлом сезоне мы видели, что было не так просто забивать голы.

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У нас те же ребята в линии нападения. Поэтому нам нужна дополнительная атакующая мощь, - цитирует директора издание из Гронингена FCUpdate.

Нидерландский АЗ является соперником "Динамо" в Лиге Европы. Очный поединок команд должен состояться в следующий вторник, 15 сентября, в Киеве.

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В статье: Лига Европы Динамо (Киев) АЗ (Алкмаар)
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Комментарии (4)
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chakvoron (Хоростків)
10.09.2020 в 09:19
Ну я розумію, що рівень Динамо і АЗ - Ліга Європи...Але вони ще з Ліги Чемпіонів не вилетіли наразі))
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+1
0
Vitolo (Одесса)
10.09.2020 в 09:12
Значит всё-таки Динамо в ЛЕ???
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+1
0
kuandrew (Львов)
10.09.2020 в 09:03
Таке враження, що статті на цьому сайті пишуть учні початкових класів...може все ж таки Ліги чемпіонів???
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+1
0
Incognito2016 (Вінниця)
10.09.2020 в 09:01
Не успели сыграть в лиге чемпионов, а уже играют в лиге Европы)
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+2
0


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