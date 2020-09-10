Маккаби (Хайфа) - Железничар 3:1. Первый раунд квалификации ЛЕ. С голом этнического украинца

Босния и Герцеговина стала 32-й страной текущего евросезона, которая потеряла хотя бы одного своего представителя на международной арене. До сих пор боснийцы были самыми низкими в Таблице коэффициентов, кто еще сохранял максимальное представительство. Израиль, кстати, - самая высокая Ассоциация среди тех, кто уже потерпел потерю.

Один из голов (второй, победный, на 59-й минуте) израильской команды забил этнический украинец, австралиец по паспорту Никита Рукавица. Ему 33, он родился в Николаеве и до четырнадцати лет занимался в школе местного "Торпедо". Далее семья переехала в Австралию, и уже оттуда Никита прокладывал себе путь во взрослый футбол. Играл в чемпионатах Нидерландов, Германии за "Твенте", "Герту", "Майнц" и другие.

В следующем раунде "Маккаби" сыграет с "Кайратом". Сегодня же состоится еще один матч первого раунда квалификации ЛЕ - "Нымме Калью" (Эстония) - "Мура" (Словения).

ЛЕ. Первый квалификационный раунд

"Маккаби" (Хайфа, Израиль) - "Железничар" (Босния и Герцеговина) 3:1

Голы: Тьяррон Чери 38, Никита Рукавица 59, Юваль Ашкенази 66 - Иван Лендрич 34