Калью без украинцев в заявке безвольно вылетел из Лиги Европы. Обидчик – весьма скромный соперник

Этот матч представитель Эстонии по сути принес в жертву. Поединок был отложен и проходил на нейтральном поле – в Будапеште. А в заявке "Нымме Калью" не оказалось ни одного украинца, хотя все четверо были заявлены на Лигу Европы. Такую информацию распространяет официальный сайт УЕФА.

Иван Лобай, Андрей Маркович, Владислав Веремеев и Владислав Хомутов играли в хронологически последнем поединке "Нымме Калью" в чемпионате Эстонии, но не попали в заявку отчетного поединка. Не было там еще нескольких основных игроков эстонской команды, поэтому можно говорить, что этим поединком эстонцы пренебрегли.

А "Мура" с удовольствием этим воспользовалась. Словенская команда забила четыре гола в первом тайме и продолжила свой путь в Лиге Европы. Во втором квалификационном раунде команда, которая когда-то проходила киевский "Арсенал" в евротурнире и которая в паре с "Калью" была не сеянной, сыграет с датским "Орхусом".

ЛЕ. Первый квалификационный раунд

"Нымме Калью" (Эстония) - "Мура" (Словения) 0:4

Голы: Кевин Жижек 17, Кевин Жижек 27, Адрия Филипович 33, Ален Козар 36