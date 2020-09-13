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Костышин: Еще не готовились к Арису

Лига Европы
(2 голосов)

Наставник высказался после игры со "Львовом"

Костышин: Еще не готовились к Арису
Новина українською

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин признался, что поручил изучение "Ариса" своему штабу.

"Откровенно говоря, пока еще не видел ни одного матча с участием "Ариса". Сейчас этим вопросом занимаются мои помощники. Умышленно так делал, чтобы все происходило шаг за шагом, постепенно. Сегодня ребята заслуженно могут отдохнуть, а я домой не еду, остаюсь в Коваливке и уже буду готовиться к следующему сопернику", - цитирует Костышина сайт "Колоса".

Напомним, матч Лиги Европы между "Арисом" и "Колосом" состоится 17 сентября.

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В статье: Руслан Костышин Арис (Греция) Колос (Ковалевка)
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