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Костышин: Еще не готовились к Арису
Наставник высказался после игры со "Львовом"
Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин признался, что поручил изучение "Ариса" своему штабу.
"Откровенно говоря, пока еще не видел ни одного матча с участием "Ариса". Сейчас этим вопросом занимаются мои помощники. Умышленно так делал, чтобы все происходило шаг за шагом, постепенно. Сегодня ребята заслуженно могут отдохнуть, а я домой не еду, остаюсь в Коваливке и уже буду готовиться к следующему сопернику", - цитирует Костышина сайт "Колоса".
Напомним, матч Лиги Европы между "Арисом" и "Колосом" состоится 17 сентября.