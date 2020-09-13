Костышин: Еще не готовились к Арису

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин признался, что поручил изучение "Ариса" своему штабу.

"Откровенно говоря, пока еще не видел ни одного матча с участием "Ариса". Сейчас этим вопросом занимаются мои помощники. Умышленно так делал, чтобы все происходило шаг за шагом, постепенно. Сегодня ребята заслуженно могут отдохнуть, а я домой не еду, остаюсь в Коваливке и уже буду готовиться к следующему сопернику", - цитирует Костышина сайт "Колоса".