Коуч Колоса об Арисе: Наша команда еще никогда не билась со столь интернациональным клубом

Главный тренер " Колоса " Руслан Костышин рассказал о подготовке своих подопечных к противостоянию в Лиге Европы с греческим Арисом (в четверг, 17 сентября, начало в 21 часов).

Сначала сбором информации о сопернике занимались мои помощники по тренерскому штабу, а я подключился уже на завершающем этапе подготовки. Просмотрел видеозаписи двух последних матчей Ариса - товарищеского с немецким Шальке и календарного в чемпионате Греции - с "Ламией".

Наш оппонент мне понравился, это техническая команда, дорожит мячом, волевая. В поединке с "Ламией" до 70-й минуты "Арис" уступал, но сумел собраться, взвинтил темп и склонил чашу весов на свою сторону.