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Коуч Колоса об Арисе: Наша команда еще никогда не билась со столь интернациональным клубом

Лига Европы
(3 голосов)

А в четверг придется

Коуч Колоса об Арисе: Наша команда еще никогда не билась со столь интернациональным клубом
Новина українською

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин рассказал о подготовке своих подопечных к противостоянию в Лиге Европы с греческим Арисом (в четверг, 17 сентября, начало в 21 часов).

Сначала сбором информации о сопернике занимались мои помощники по тренерскому штабу, а я подключился уже на завершающем этапе подготовки. Просмотрел видеозаписи двух последних матчей Ариса - товарищеского с немецким Шальке и календарного в чемпионате Греции - с "Ламией".

Наш оппонент мне понравился, это техническая команда, дорожит мячом, волевая. В поединке с "Ламией" до 70-й минуты "Арис" уступал, но сумел собраться, взвинтил темп и склонил чашу весов на свою сторону.

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На ведущих ролях в "Арисе" португалец Бруну Гама, который защищал в свое время цвета "Днепра", ему надо будет уделить пристальное внимание.

В стартовом составе "Ариса" в матче с ламе было сразу 10 легионеров. Колоса еще не приходилось драться с таким интернациональным клубом. Однако Арис - это команда не без слабых мест. Поэтому, надеюсь, что подопечные выполнят установку и не подведут.

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В статье: Руслан Костышин Шальке (Гельзенкирхен) Арис (Греция) Колос (Ковалевка) Бруну Гама
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Комментарии (1)
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Saturn (Киев)
15.09.2020 в 14:02
Удачи
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