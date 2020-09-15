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Коуч Колоса об Арисе: Наша команда еще никогда не билась со столь интернациональным клубом
А в четверг придется
Главный тренер "
Сначала сбором информации о сопернике занимались мои помощники по тренерскому штабу, а я подключился уже на завершающем этапе подготовки. Просмотрел видеозаписи двух последних матчей Ариса - товарищеского с немецким Шальке и календарного в чемпионате Греции - с "Ламией".
Наш оппонент мне понравился, это техническая команда, дорожит мячом, волевая. В поединке с "Ламией" до 70-й минуты "Арис" уступал, но сумел собраться, взвинтил темп и склонил чашу весов на свою сторону.
На ведущих ролях в "Арисе" португалец Бруну Гама, который защищал в свое время цвета "Днепра", ему надо будет уделить пристальное внимание.
В стартовом составе "Ариса" в матче с ламе было сразу 10 легионеров. Колоса еще не приходилось драться с таким интернациональным клубом. Однако Арис - это команда не без слабых мест. Поэтому, надеюсь, что подопечные выполнят установку и не подведут.