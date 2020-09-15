Хавбек Колоса: Мы не боимся, мы готовы

Хавбек " Колоса " Евгений Морозко поделился ожиданиями о матче квалификации Лиги Европы против "Ариса".

"Это будет непростой матч. Мы все понимаем, что ответственность большая. Мы мечтали об этом, и у нас получилось. Почему не попробовать дальше? Мы спокойно поедем на игру.

Мы не боимся, мы готовы. После игры с "Мариуполем" были готовы вылетать, куда скажут. Это новый опыт для нас, мы долго к этому шли", – сказал Евгений Морозко.

Напомним, что матч "Арис" – "Колос" состоится в четверг 17 сентября и начнется в 21:00.