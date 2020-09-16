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Греческий Арис готовится непосредственно к Колосу с субботы, сегодня - медиа-мероприятия

Лига Европы
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Завершают подготовку к игре

Греческий Арис готовится непосредственно к Колосу с субботы, сегодня - медиа-мероприятия
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"Арис" из города Салоники свой матч чемпионата с "Ламией" (3:1) провел еще в пятницу, 11 сентября. А уже с субботы команда готовится на своей базе "Дасигенейо" к игре Лиги Европы с ковалевским "Колосом".

В субботу в тренировке участвовали те игроки, которые не выходили на поле в матче чемпионата. В воскресенье команда выполняла упражнения, связанные с восстановлением, а с понедельника - фитнес-упражнения, тактические занятия, непосредственно на поле - работа над владением мячом, завершением атак, сообщает официальный сайт клуба.

Сегодня наставники "Ариса", немецкий специалист Михаэль Онинг, и "Колоса" - Руслан Костышин, во второй половине дня выступят на пресс-конференциях. Также прессе покажут первые 15 минут тренировок каждой из команд. Как напоминают в клубе, вход на пресс-конференцию будет разрешен ограниченному количеству журналистов, при входе будет температурный скрининг, а использование маски является обязательным.

Матч 2 квалификационного круга Лиги Европы "Арис" - "Колос" состоится завтра, 17 сентября. Начало матча - в 21:00.

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В статье: Лига Европы Арис (Греция) Колос (Ковалевка)
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