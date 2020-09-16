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Колос вчера отдыхал - сегодня команда отправляется в Грецию

Лига Европы
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А завтра - сам матч

Колос вчера отдыхал - сегодня команда отправляется в Грецию
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Ковалевский "Колос" накануне вылета в Грецию на матч Лиги Европы с "Арисом" во вторник получил выходной, сообщает ТК Футбол.

А сегодня уже в греческих Салониках начнет целенаправленную подготовку к матчу с "Арисом" - уже на месте предстоит анализ соперника.

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На тренировке в понедельник полноценно занимался нападающий Евгений Селезнев, который пропустил матч чемпионата Украины.

Поединок "Арис" - "Колос" состоится завтра, 17 сентября. Начало в 21:00.

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В статье: Лига Европы Арис (Греция) Колос (Ковалевка)
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Источник:
Футбол News

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