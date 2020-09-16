Лига Европы
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Колос вчера отдыхал - сегодня команда отправляется в Грецию
А завтра - сам матч
Ковалевский "Колос" накануне вылета в Грецию на матч Лиги Европы с "Арисом" во вторник получил выходной, сообщает ТК Футбол.
А сегодня уже в греческих Салониках начнет целенаправленную подготовку к матчу с "Арисом" - уже на месте предстоит анализ соперника.
На тренировке в понедельник полноценно занимался нападающий Евгений Селезнев, который пропустил матч чемпионата Украины.
Поединок "Арис" - "Колос" состоится завтра, 17 сентября. Начало в 21:00.
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Источник:Футбол News
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