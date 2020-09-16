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Арис - Колос. Где и когда смотреть LIVE онлайн видеотрансляцию матча ЛЕ

Лига Европы
(1 голосов)

Арис - Колос: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17.09.2020 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Арис - Колос. Где и когда смотреть LIVE онлайн видеотрансляцию матча ЛЕ
UA-Футбол
Новина українською

Представители от Украины уже стартовали на международной арене в текущем сезоне, хотя с самой низкой точки начинает именно "Колос". Ковалевская команда, которая стала 19-м дебютантом (20-м – если разделять ЦСКА и "Арсенал" Киев) от Украины в евротурнирах, сыграет во втором раунде квалификации Лиги Европы против греческого "Ариса".

Противостояние состоит из одного матча. Победитель выйдет в третий раунд отбора, побежденный покинет еврокубки. "Колос" в этой паре сеяный, но фаворитом у букмекеров выступает клуб из Греции. К тому же явным фаворитом.

Матч состоится 17-го сентября 2020-го года в Салониках. Прямая LIVE онлайн видеотрансляция в Украине – телеканал "Футбол 1". Начало – 21:00. В Интернете игру легально транслирует сервис Oll.tv.

Если вы не сможете смотреть видео, UA-Футбол обеспечит вас текстовой онлайн трансляцией матча "Арис" – "Колос" >>>. Обсуждение, аналитику, расклады также вы можете найти на нашем YouTube-канале. Анонс и отчет о матче – от Игоря Семйона >>>.

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В статье: Лига Европы Арис (Греция) Колос (Ковалевка) Где смотреть футбол
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Комментарии (2)
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simargl (Чернигов)
16.09.2020 в 15:32
Явный фаворит греки ?? С чего бы это ?? Ну посмотрим матч, недооценка уже сыграла злую шутку со сверх мощным АЗ ))))...
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ElvisSuperStar007 (Хуст)
16.09.2020 в 15:26
странное чувство что корлос пройдет , я даже в динамо не был так увенрен как в колосе
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