Арис - Колос. Где и когда смотреть LIVE онлайн видеотрансляцию матча ЛЕ

Представители от Украины уже стартовали на международной арене в текущем сезоне, хотя с самой низкой точки начинает именно "Колос". Ковалевская команда, которая стала 19-м дебютантом (20-м – если разделять ЦСКА и "Арсенал" Киев) от Украины в евротурнирах, сыграет во втором раунде квалификации Лиги Европы против греческого "Ариса".

Противостояние состоит из одного матча. Победитель выйдет в третий раунд отбора, побежденный покинет еврокубки. "Колос" в этой паре сеяный, но фаворитом у букмекеров выступает клуб из Греции. К тому же явным фаворитом.

Матч состоится 17-го сентября 2020-го года в Салониках. Прямая LIVE онлайн видеотрансляция в Украине – телеканал "Футбол 1". Начало – 21:00. В Интернете игру легально транслирует сервис Oll.tv.

Если вы не сможете смотреть видео, UA-Футбол обеспечит вас текстовой онлайн трансляцией матча "Арис" – "Колос" >>>. Обсуждение, аналитику, расклады также вы можете найти на нашем YouTube-канале. Анонс и отчет о матче – от Игоря Семйона >>>.