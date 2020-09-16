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Без Мамаду Данфа. Колос отправился на матч Лиги Европы с 23 игроками в составе

Лига Европы
(1 голосов)

Дебют ковалевцев в еврокубках

Без Мамаду Данфа. Колос отправился на матч Лиги Европы с 23 игроками в составе
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В среду, 16 сентября, чартерным рейсом в греческий город Салоники из аэропорта Борисполь делегация ковалевского "Колоса" отправилась на матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против греческого Арису.

Тренерский штаб Колоса взял в Грецию 23-х футболистов:

Вратари: Евгений Волынец, Владислав Кучерук, Евгений Кучеренко

Защитники: Виталий Гавриш, Алексей Зозуля, Кирилл Петров, Евгений Новак, Владислав Емец, Максим Максименко, Александр Черноморец

Полузащитники: Евгений Задоя, Андрей Богданов, Вадим Милько, Денис Костышин, Евгений Смирный, Олег Ильин, Павел Ореховский, Никита Кравченко, Денис Антюх, Евгений Морозко

Нападающие: Владимир Лысенко, Евгений Селезнев, Евгений Исаенко

Матч второго квалификационного раунда Лиги Европы "Арис" - "Колос" состоится в Салониках на стадионе "Клеантис Викелидис" в четверг 17 сентября. Начало матча - 21:00 по киевскому времени.

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В статье: Руслан Костышин Колос (Ковалевка) Мамаду Данфа
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Источник:
Колос

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Комментарии (5)
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simargl (Чернигов)
16.09.2020 в 15:36
Нападение хорошее у Колоса . Желание есть. Пусть наши снова победят ))!!!!
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0
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
16.09.2020 в 15:35
Головне - щоб Женя не голодував.
Ответить
0
-2
vlotko (Броди)
16.09.2020 в 15:28
Удачі!!!
Ответить
+2
0
viajador (село Ригачка)
16.09.2020 в 15:26
Чорні костюми і білі кросівки - несмак чи сільська мода?
Ответить
0
-6
avatar
simargl (Чернигов)
16.09.2020 в 15:34
У вас не так ходят ))?
Ответить
+3
0


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