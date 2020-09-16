Без Мамаду Данфа. Колос отправился на матч Лиги Европы с 23 игроками в составе

В среду, 16 сентября, чартерным рейсом в греческий город Салоники из аэропорта Борисполь делегация ковалевского " Колоса " отправилась на матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против греческого Арису.

Тренерский штаб Колоса взял в Грецию 23-х футболистов:

Вратари: Евгений Волынец, Владислав Кучерук, Евгений Кучеренко

Защитники: Виталий Гавриш, Алексей Зозуля, Кирилл Петров, Евгений Новак, Владислав Емец, Максим Максименко, Александр Черноморец

Полузащитники: Евгений Задоя, Андрей Богданов, Вадим Милько, Денис Костышин, Евгений Смирный, Олег Ильин, Павел Ореховский, Никита Кравченко, Денис Антюх, Евгений Морозко

Нападающие: Владимир Лысенко, Евгений Селезнев, Евгений Исаенко

Матч второго квалификационного раунда Лиги Европы "Арис" - "Колос" состоится в Салониках на стадионе "Клеантис Викелидис" в четверг 17 сентября. Начало матча - 21:00 по киевскому времени.