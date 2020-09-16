Костышин: Арис - фаворит, но в одном матче может случиться все что угодно

Главный тренер Колоса Руслан Костышин на предматчевой пресс-конференцией поделился ожиданиями от матча квалификации Лиги Европы с Арисом.

"Мы молодой клуб, который недавно играет в УПЛ, поэтому Арис – серьезный для нас соперник, который три раза играл в Лиге чемпионов, ну а игра уже покажет, кто сильнее.

Я согласен, что Арис фаворит, у команды очень хороший подбор исполнителей, особенно в линии атаки, но мы тоже в борьбе за Лигу Европы не были фаворитами. Противостояние будет из одной игры, и в этой игре может случиться все что угодно.

Мы просматривали Арис, и манерой игры он очень неудобный для нас соперник. Тактика на игру? Ну а это уже секрет", - сказал Костышин.

Напомним, что матч "Арис" - "Колос" состоится в четверг 17 сентября и начнется в 21:00.