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Костышин: Арис - фаворит, но в одном матче может случиться все что угодно
Предматчевая пресс-конференция наставника ковалевцев
Главный тренер
"Мы молодой клуб, который недавно играет в УПЛ, поэтому Арис – серьезный для нас соперник, который три раза играл в Лиге чемпионов, ну а игра уже покажет, кто сильнее.
Я согласен, что Арис фаворит, у команды очень хороший подбор исполнителей, особенно в линии атаки, но мы тоже в борьбе за Лигу Европы не были фаворитами. Противостояние будет из одной игры, и в этой игре может случиться все что угодно.
Мы просматривали Арис, и манерой игры он очень неудобный для нас соперник. Тактика на игру? Ну а это уже секрет", - сказал Костышин.
Напомним, что матч "Арис" - "Колос" состоится в четверг 17 сентября и начнется в 21:00.