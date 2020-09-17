ЛЕ. Второй квалификационный раунд. Представители Нидерландов и Польши идут дальше. Костевич попал в заявку

Второй квалификационный раунд Лиги Европы – это противостояние 92-х команд, разделенных на 46 игровых противостояний. В каждом противостоянии – по одному матчу. Победители проходят в третий раунд квалификации ЛЕ, проигравшие оставляют еврокубки.

Если после девяноста минут зафиксирована ничья, назначается дополнительное время и серия пенальти.

Базовый день матчей – семнадцатое сентября. Однако три поединка состоялись на день раньше. Нидерландский "Виллем II" без проблем при судействе Николая Балакина одолел "Прогресс" из Люксембурга 5:0 (без удалений и пенальти). Польский "Лех" разгромил шведский "Хамарбю" 3:0. Украинец Владимир Костевич попал в заявку польской команды, но не вышел на поле. Наконец, представитель Фарерских островов Б36 в серии пенальти победил "Нью-Сейнтс", представляющий Уэльс. Игровое время завершилось со счетом 2:2.

У Люксембурга остался один представитель в Европе, у Уэльса – два.