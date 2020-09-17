Они такие же, как и мы. Один из лидеров Колоса высказался о греческом Арисе

Евгений Морозко, атакующий полузащитник " Колоса ", рассказал ТК Футбол о греческом "Арисе", с которым команда сойдется сегодня в квалификации Лиги Европы.

Мы не боимся. Переживания, конечно, есть, но не боимся играть. "Арис" по зубам "Колосу". Они такие же, как и мы: они неизвестны нам, мы - для них. Шансы - 50 на 50.

Будет сильнее тот, кто лучше поработал на игру.