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Они такие же, как и мы. Один из лидеров Колоса высказался о греческом Арисе
Матч уже сегодня
Евгений Морозко, атакующий полузащитник "
Мы не боимся. Переживания, конечно, есть, но не боимся играть. "Арис" по зубам "Колосу". Они такие же, как и мы: они неизвестны нам, мы - для них. Шансы - 50 на 50.
Будет сильнее тот, кто лучше поработал на игру.
Матч "Арис" - "Колос" состоится сегодня в Салониках. Начало - в 21:00.
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Источник:ТК Футбол
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