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Они такие же, как и мы. Один из лидеров Колоса высказался о греческом Арисе

Лига Европы
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Матч уже сегодня

Они такие же, как и мы. Один из лидеров Колоса высказался о греческом Арисе
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Евгений Морозко, атакующий полузащитник "Колоса", рассказал ТК Футбол о греческом "Арисе", с которым команда сойдется сегодня в квалификации Лиги Европы.

Мы не боимся. Переживания, конечно, есть, но не боимся играть. "Арис" по зубам "Колосу". Они такие же, как и мы: они неизвестны нам, мы - для них. Шансы - 50 на 50.

Будет сильнее тот, кто лучше поработал на игру.

Матч "Арис" - "Колос" состоится сегодня в Салониках. Начало - в 21:00.

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В статье: Лига Европы Арис (Греция) Колос (Ковалевка) Евгений Морозко
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Источник:
ТК Футбол

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