Руслан Фомин о матче Колоса: В Греции больше любят атакующий футбол

Бывший нападающий команд "Шахтера", "Металлиста", "Мариуполя", а ныне "Металла" Руслан Фомин оценил шансы "Колоса" в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против греческого "Ариса".

- Руслан, ты в 2016 году выступал в греческом чемпионате за клуб "Апполон". Что можешь сказать о сопернике "Колоса" "Арисе" из Салоников?

- Тогда этот клуб не играл даже в первой лиге. Когда я уехал из Греции "Арис" за год вышел в первую лигу, а затем сразу же в Суперлигу. Поэтому, на данный момент не имею представления о силе и возможностях соперника "Колоса".

- А как ты попал в Грецию?

- В то время играл в казахстанском клубе "Атырау", где завершался сезон и заканчивался мой контракт с командой. И тут вышли на моего агента, который позвонил мне с предложением поехать в Грецию. Есть конкретная команда "Апполон", которая желает тебя видеть. Я и согласился. Но визит не особо понравился.

- Почему?

- Я был один, не знал язык, русскоговорящих в команде не было, поэтому адаптация проходила очень сложно. Одним словом - не получилось. К тому же в конце, когда заканчивался контракт, а я подписал на полгода, получил травму. А кому нужен травмированный игрок? Решил вернуться в Украину. Хороших воспоминаний осталось мало.

- И какой он греческий футбол?

Команды больше любят играть в атакующий и открытый футбол, можно сказать без центра поля, не особо заботясь об обороне. Есть опытные команды, такие как АЕК, ПАОК, "Олимпиакос". Думаю, "Арис" типичный середняк, ничем не сильнее "Колоса".

- У "Ариса" на год больше опыта как участника Лиги Европы. В прошлом сезоне на ранней стадии они в двухматчевом раунде проиграли норвежскому "Мольде". "Колос" дебютант. Какие шансы у коваливцев пройти греков?

- Единственное преимущество хозяев они играют дома. Тем не менее, даже при этом у коваливцев неплохие шансы на прохождение соперника. Нужно выходить и играть в свою игру. Команда на ходу, хорошо выглядит физически, а главное в каждой игре чемпионата показывает характер и бойцовские качества. За счет этого и заслужили быть участником Лиги Европы. Есть опытные ребята, которые играли в еврокубках. Пришел Селезнев с огромнейшим опытом, умеющий забить мяч "из ничего". И Лысенко в хорошей форме, забивающий в последнее время. Есть два классных нападающих, сейчас у главного тренера приятная дилемма - кого же поставить. В защите и центре поля действуют добротные игроки Петров и Богданов, возле которых строится командная игра. Они также имеют немалый опыт матчей в еврокубках. Поэтому повторюсь: "Колос" может противопоставить сопернику командный дух, сплоченность, самоотдачу и тогда успех придет непременно. Верим в ребят и ждем с победой, чтобы следующая игра и мечта болельщиков увидеть команду в Лиге Европы на местном стадионе сбылась! Ни одного процента преимущества не отдаю "Арису", считаю шансы команд 50 на 50.

Матч "Арис" - "Колос" во втором раунде квалификации Лиги Европы состоится в четверг, 17 сентября. Начало поединка в 21:00. Текстовую онлайн трансляцию читайте на UA-Футбол.