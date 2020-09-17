ЛЕ. Второй квалификационный раунд. Старт Колоса, матчи украинизированных команд и конкурентов в ТК

Второй квалификационный раунд Лиги Европы – это противостояния 92-х команд, разделенных на 46 игровых противостояний. В каждом противостоянии – по одному матчу. Победители проходят в третий раунд квалификации ЛЕ, проигравшие покидают еврокубки.

Если после девяноста минут зафиксирована ничья, назначается дополнительное время и серия пенальти.

Базовый день матчей – семнадцатое сентября. Однако три поединка состоялись на день раньше. Нидерландский "Виллем II" без проблем при судействе Николая Балакина одолел "Прогресс" из Люксембурга 5:0 (без удалений и пенальти). Польский "Лех" разгромил шведский "Хамарбю" 3:0. Украинец Владимир Костевич попал в заявку польской команды, но не вышел на поле. Наконец, представитель Фарерских островов Б36 в серии пенальти победил "Нью-Сейнтс", представляющий Уэльс. Игровое время завершилось со счетом 2:2.

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Сегодня свои матчи проведут 86 команды, среди которых и одна украинская. "Колос" будет противостоять "Арису" на его поле. Победитель этой пары в следующем раунде отбора сыграет с хорватской "Риекой".

Непосредственное отношение к Украине имеет матч "Кукес" (Албания) - "Вольфсбург" (Германия) (21:00). Победитель этой пары в третьем квалификационном раунде сыграет с "Десной".

Немало команд, которые выйдут сегодня на поле, украинизированные. Здесь бросаются в глаза "Вентспилс" наших Сахневича и Махновского (матч против "Русенборга", 15:15), "Арарат-Армения" Вакуленко (против "Фолы", 17:00), "Фехервар" Петряка (против "Хибернианс", 20:00), "Рига" Дебелко и Шарпара (против "Тре Фиори", 20:00), "Динамо" Тбилиси Трубочкина (против "Коннас Кей", 20:00), "Кайрат" Эсеолы (против "Маккаби" Хайфа, 20:00), ДАК Безкоровайного (против "Яблонца", 21:45), "Осиек" Лёпы (против "Базеля, 21:45), "Гонвед" Надя (против "Мальме", 22:05).

Но остановимся на матчах конкурентов Украины в Таблице коэффициентов. Вот важнейшие:

"Нефтчи" (Азербайджан) 19:30 "Галатасарай" (Турция);

"Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) 18:00 "Рейнджерс" (Шотландия);

"Пяст" (Польша) 21:00 "Хартберг" (Австрия);

"Коулрейн" (Северная Ирландия) 21:30 "Мотеруэлл" (Шотландия);

"Викинг" (Норвегия) 21:30 "Абердин" (Шотландия).

В каждом из этих матчей выгодно, чтобы победили и прошли дальше хозяева.

Отдаленные наши конкуренты – это Бельгия, Кипр, Дания и матчи их представителей.

"Кайсар" (Казахстан) 15:00 АПОЭЛ (Кипр);

"Гетеборг" (Швеция) 19:00 "Копенгаген" (Дания);

ОФИ (Греция) 20:00 "Аполлон" (Кипр);

"Стандард" (Бельгия) 21:00 "Бала Таун" (Уэльс);

"Мура" (Словения) 21:15 "Орхус" (Дания).

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