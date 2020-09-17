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Лига Европы. Волевые и разгромные победы АПОЭЛ и Русенборга

Лига Европы
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Еврокубковый день стартовал в Казахстане

Лига Европы. Волевые и разгромные победы АПОЭЛ и Русенборга
UA-Футбол
Новина українською

Стартовый матч насыщенного игрового дня в Лиге Европы прошёл в Казахстане. Местный клуб оптимистично начал для себя поединок против АПОЭЛ. Но всё пало крахом уже к 25-й минуте, когда счёт был в пользу киприотов. Гости в итоге до финального свистка преимущество не просто удержали, но и увеличили его.

"Кайсар" (Казахстан) - АПОЭЛ (Кипр) 1:4
Голы: Э.Лобжанидзе 6 - Де Винсенти 15, Тухами 25, Анцили 48, Де Винсенти 90+4

В Прибалтике события развивались аналогичным образом. В составе хозяев с капитанской повязкой вышел украинский центрбек Андрей Сахневич, который провёл на поле весь матч. Увы, помочь своей команде сотворить чудо он не смог.

"Вентспилс" (Латвия) - "Русенборг" (Норвегия) 1:5
Голы: Козлов 5 - Исламович 15, Конрадсен 37, Исламович 45+3, Хольсе 64, Захариассен 71
Удалён: Литвинскис 63 (В)

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В статье: АПОЭЛ (Никосия) Кайсар (Кызылорда)
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