Лига Европы. Волевые и разгромные победы АПОЭЛ и Русенборга

Стартовый матч насыщенного игрового дня в Лиге Европы прошёл в Казахстане. Местный клуб оптимистично начал для себя поединок против АПОЭЛ. Но всё пало крахом уже к 25-й минуте, когда счёт был в пользу киприотов. Гости в итоге до финального свистка преимущество не просто удержали, но и увеличили его.

"Кайсар" (Казахстан) - АПОЭЛ (Кипр) 1:4

Голы: Э.Лобжанидзе 6 - Де Винсенти 15, Тухами 25, Анцили 48, Де Винсенти 90+4

В Прибалтике события развивались аналогичным образом. В составе хозяев с капитанской повязкой вышел украинский центрбек Андрей Сахневич, который провёл на поле весь матч. Увы, помочь своей команде сотворить чудо он не смог.