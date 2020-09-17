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Агроном Колоса: Поле стадиона Ариса - просто катастрофа. У нас даже во Второй лиге таких полей нет

Лига Европы
(4 голосов)

В Греции есть все, кроме хороших полей

Агроном Колоса: Поле стадиона Ариса - просто катастрофа. У нас даже во Второй лиге таких полей нет
Новина українською

Главный агроном стадиона "Колос" Виталий Лях в эфире ТК Футбол остался очень недоволен газоном стадиона "Клеантис Викелидис, на котором сегодня ковалевцы сыграют матч квалификации Лиги Европы с местным "Арисом".

"У нас очень придирчиво относятся к каждому метру, сантиметру в плане качества поля. А тут приезжаешь – что раздевалки, что само поле... Это просто, я не знаю. Катастрофа. У нас даже во Второй лиге таких полей нет.

Это будет влиять на скорость игры, передвижение мяча. Мяч будет просто дробить. Это повлияет на качество и скорость футбола", – сказал Лях.

Напомним, что матч начнется в 21:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Арис (Греция) Колос (Ковалевка)
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Источник:
ТК Футбол

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