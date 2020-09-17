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Перед матчем с Арисом игроки Колоса получили премиальные за прошлый сезон

Лига Европы
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Дополнительная мотивация не повредит

Перед матчем с Арисом игроки Колоса получили премиальные за прошлый сезон
Новина українською

Буквально через 20 минут ковалевский "Колос" проведет свой первый в истории клуба еврокубковый матч: - украинская команда в квалификации Лиги Европы в Греции сыграет матч с местным "Арисом."

При этом, как сообщает ТК "Футбол", неделю назад руководство клуба выплатило игрокам премиальные за прошлый сезон. Точные суммы источник не дает, но заявляет, что премиальные действительно "солидные".

Станет ли это дополнительной мотивацией для игроков ковалевской команды узнаем уже скоро.

Напомним, что матч начнется в 21:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Колос (Ковалевка) Арис (Салоники)
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Источник:
ТК Футбол

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