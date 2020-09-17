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Селезнев остался в запасе Колоса на матч с Арисом, на острие сыграет Лысенко

Лига Европы
(2 голосов)

Стартовый состав ковалевцев

Селезнев остался в запасе Колоса на матч с Арисом, на острие сыграет Лысенко
Новина українською

Стал известен стартовый состав Колоса на матч квалификации Лиги Европы с Арисом.

"Колос": Волынец, Зозуля, Гавриш, Петров, Новак, Емец, Смирный, Богданов, Задоя, Антюх, Лысенко

Запасные: Кучеренко, Морозко, Селезнев, Милько, Черноморец, Костышин, Ильин

Напомним, что матч начнется в 21:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Арис (Греция) Колос (Ковалевка)
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Комментарии (1)
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1_Rui_3 (Винница)
17.09.2020 в 20:07
Все правильно сделали!
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