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Селезнев остался в запасе Колоса на матч с Арисом, на острие сыграет Лысенко
Стартовый состав ковалевцев
Стал известен стартовый состав Колоса на матч квалификации Лиги Европы с Арисом.
"Колос": Волынец, Зозуля, Гавриш, Петров, Новак, Емец, Смирный, Богданов, Задоя, Антюх, Лысенко
Запасные: Кучеренко, Морозко, Селезнев, Милько, Черноморец, Костышин, Ильин
Напомним, что матч начнется в 21:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
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1_Rui_3 (Винница)
17.09.2020 в 20:07
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