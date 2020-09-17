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Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига Европы. Грузины выбили московское Динамо, вылеты БАТЭ и Кайрата

Лига Европы
(6 голосов)

Ua-Football следит за матчами 2-го раунда квалификации Лиги Европы

Лига Европы. Грузины выбили московское Динамо, вылеты БАТЭ и Кайрата
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Матчи Лиги Европы сегодня играются по всему континенту. Первая часть уже завершилась - про их результаты и перипетии читайте тут.

Вечерняя серия стартовала с домашней победы таллиннской "Флоры" над исландскими гостями - те спохватились уже когда игра была сделана.

"Флора" (Эстония) - "КР" (Исландия) - 2:1

Голы: Саппинен, 7, Лиландер, 37 - Финнбогасон, 75

То, что сотворил тбилисский "Локомотив" - это просто подвиг. Команда, где выступают сплошь местные ребята, обыграла щедро финансируемое московское "Динамо", за которое весь матч провел украинский защитник Иван Ордец. Но и он, и экс-вингер "Боруссии" Филипп, и экс-форвард "Марселя" Нжие оказались бессильны перед дерзким андердогом.

"Локомотив" Т (Грузия) - "Динамо" М (Россия) - 2:1

Голы: Сихарулидзе, 54, Гавашелишвили, 76 - Комличенко, 90+1 (с пенальти)

Категорически проваливают белорусы еврокубки - БАТЭ на выезде без шансов уступил софийскому ЦСКА. Ранее из ЛЧ выбыл "Динамо-Брест" Артема Милевского и Евгения Хачериди, а ЛЕ не задалась для солигорского "Шахтера", после чего тот уволил Юрия Вернидуба.

ЦСКА (Болгария) - БАТЭ (Беларусь) - 2:0

Голы: Соу, 44, Кери, 90+5

Неожиданно сложным выдался выезд "Фехервара" украинца Ивана Петряка на Мальту. Забить победный мяч получилось только во втором тайме, а сама игра изобиловала стычками и предупреждениями. Петряк провел на поле 83 минуты.

"Хибернианс" (Мальта) - "Фехервар" (Венгрия) - 0:1

Гол: Николов, 61:

Казахстан тоже сегодня потерял всех трех полпредов в еврокубках - вслед за "Кайсаром" и "Астаной" вылетел и алматинский "Кайрат". Единственный мяч за гостей забил некогда суперзвездный нападающий Вагнер Лав, но его оказалось мало. Украинец Адеринсола Эсеола вышел на поле на 64-й минуте, но помочь своей команде не смог.

И еще интересный факт: Никита Рукавица, забивший победный мяч "Маккаби", хоть и выступает за сборную Австралии, родился и до 14 лет проживал в Николаеве. Вот так вот.

"Маккаби" Х (Израиль) - "Кайрат" (Казахстан) - 2:1

Голы: Ашкенази, 31, Рукавица, 72 - Вагнер Лав, 45+1

В остальных матчах констатируем, что у "Хапоэля" Беер-Шева есть характер - команда вырвала победу в Албании, забив два мяча в добавленное время. Крито-кипрское дерби завершилось минимальной победой киприотов при очень низкого качества игре. Грузины отпраздновали и второй успех дня - "Динамо" на 97-й минуте дожало неуступчивых валлийцев.

Неожиданно сложным для "Юргордена" получился матч против соперника из Гибралтара - тот даже сумел отыграться на чужом поле. То же самое можно сказать и про выезд "Дандалка" в Андорру - ирландцы полматча провели в меньшинстве, но выстояли. Ну а молдоване из "Сфинтул Георге" выставили такой автобус "Партизану", что тот сумел его пробить только в экстратайме.

"Олимпия" (Словения) - "Зриньски" (Босния и Герцеговина) - 2:3

Голы: Иванович, 19, Вомбергар, 81 - Билбия, 51,84, Иванчич, 92

"Лачи" (Албания) - "Хапоэль" Б-Ш (Израиль) - 1:2

Голы:Нвабуэзе, 59 - Агудело, 90, Варенн, 90+3

ОФИ (Греция) - "Аполлон" (Кипр) - 0:1

Гол: Шалай, 50

"Юргорден" (Швеция) - "Европа" (Гибралтар) - 2:1

Голы: Эдвардс, 42, Ульвестад, 69 (с пенальти) - Гальярдо, 57

"Коннахс Куэй" (Уэльс) - "Динамо" Т (Грузия) - 0:1

Гол: Габедава, 90+7 (з пенальті)

"Интер" (Андорра) - "Дандалк" (Ирландия) - 0:1

Гол: Макмиллан, 14

"Сфинтул Георге" (Молдова) - "Партизан" (Сербия) - 0:1

Гол: Натхо, 104 (с пенальти)

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В статье: БАТЭ (Борисов) ЦСКА (София) Динамо (Москва) Кайрат (Алма-Аты) Флора (Таллинн)
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Комментарии (13)
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Одиссей(Афула) (Афула)
18.09.2020 в 00:04
Ордец ,лошара,ушел в амматорскую команду,вот что с человеком делает русскоговорящая челюсть
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0
0
ShtanGa (Славське)
17.09.2020 в 23:13
Історичний вечір Колоса! МОЛОДЦІ!
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+4
0
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
17.09.2020 в 23:11
Молодцы грузины!
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+7
0
Запорізьке Торпедо (zp)
17.09.2020 в 23:09
на_2_головы_выше (с) желаю всем рашским командам таких же выдающихся результатов, грузины - молодчики
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+6
0
С.Карпович. (Ланівці)
17.09.2020 в 23:08
Грузини чотко опустили динамо .Колос виграв.вечір вдався.
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+7
0
typeR (Луганск)
17.09.2020 в 22:58
А Дирьнамо летит? Все летют
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+2
-2
avatar
Карикатурист (Білозерське)
17.09.2020 в 22:49
"Вылетел и последний представитель Беларуси в еврокубках - БАТЭ на выезде без шансов уступил софийскому ЦСКА. Ранее из ЛЧ выбыл "Динамо-Брест" Артема Милевского и Евгения Хачериди" Хіба Брест не до ЛЄ вилетів? Ну тоді чому останній представник?
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+2
0
FC Energy (Новая Каховка)
17.09.2020 в 22:47
Подъем грузинского футбола
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+9
0
maks1923 (Ирпень)
17.09.2020 в 22:42
Молодцы грузины
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+12
0
avatar
Serega1111 (Киев)
17.09.2020 в 22:25
И пользуясь случаем - привет Ване Ордецу...
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+13
-1
givchak (Дрогобич)
17.09.2020 в 22:58
Прям, "Вечер удался!"
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+4
0
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
17.09.2020 в 23:12
Уравинь расийськава чимпяната вышы! :)
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+4
0
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Serega1111 (Киев)
17.09.2020 в 22:13
Поздравляю ка.ца.пов с отличным началом сезона
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+13
-1


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