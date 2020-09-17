Лига Европы. Грузины выбили московское Динамо, вылеты БАТЭ и Кайрата

Матчи Лиги Европы сегодня играются по всему континенту. Первая часть уже завершилась - про их результаты и перипетии читайте тут.

Вечерняя серия стартовала с домашней победы таллиннской "Флоры" над исландскими гостями - те спохватились уже когда игра была сделана.

"Флора" (Эстония) - "КР" (Исландия) - 2:1

Голы: Саппинен, 7, Лиландер, 37 - Финнбогасон, 75

То, что сотворил тбилисский "Локомотив" - это просто подвиг. Команда, где выступают сплошь местные ребята, обыграла щедро финансируемое московское "Динамо", за которое весь матч провел украинский защитник Иван Ордец. Но и он, и экс-вингер "Боруссии" Филипп, и экс-форвард "Марселя" Нжие оказались бессильны перед дерзким андердогом.

"Локомотив" Т (Грузия) - "Динамо" М (Россия) - 2:1

Голы: Сихарулидзе, 54, Гавашелишвили, 76 - Комличенко, 90+1 (с пенальти)

Категорически проваливают белорусы еврокубки - БАТЭ на выезде без шансов уступил софийскому ЦСКА. Ранее из ЛЧ выбыл "Динамо-Брест" Артема Милевского и Евгения Хачериди, а ЛЕ не задалась для солигорского "Шахтера", после чего тот уволил Юрия Вернидуба.

ЦСКА (Болгария) - БАТЭ (Беларусь) - 2:0

Голы: Соу, 44, Кери, 90+5

Неожиданно сложным выдался выезд "Фехервара" украинца Ивана Петряка на Мальту. Забить победный мяч получилось только во втором тайме, а сама игра изобиловала стычками и предупреждениями. Петряк провел на поле 83 минуты.

"Хибернианс" (Мальта) - "Фехервар" (Венгрия) - 0:1

Гол: Николов, 61:

Казахстан тоже сегодня потерял всех трех полпредов в еврокубках - вслед за "Кайсаром" и "Астаной" вылетел и алматинский "Кайрат". Единственный мяч за гостей забил некогда суперзвездный нападающий Вагнер Лав, но его оказалось мало. Украинец Адеринсола Эсеола вышел на поле на 64-й минуте, но помочь своей команде не смог.

И еще интересный факт: Никита Рукавица, забивший победный мяч "Маккаби", хоть и выступает за сборную Австралии, родился и до 14 лет проживал в Николаеве. Вот так вот.

"Маккаби" Х (Израиль) - "Кайрат" (Казахстан) - 2:1

Голы: Ашкенази, 31, Рукавица, 72 - Вагнер Лав, 45+1

В остальных матчах констатируем, что у "Хапоэля" Беер-Шева есть характер - команда вырвала победу в Албании, забив два мяча в добавленное время. Крито-кипрское дерби завершилось минимальной победой киприотов при очень низкого качества игре. Грузины отпраздновали и второй успех дня - "Динамо" на 97-й минуте дожало неуступчивых валлийцев.

Неожиданно сложным для "Юргордена" получился матч против соперника из Гибралтара - тот даже сумел отыграться на чужом поле. То же самое можно сказать и про выезд "Дандалка" в Андорру - ирландцы полматча провели в меньшинстве, но выстояли. Ну а молдоване из "Сфинтул Георге" выставили такой автобус "Партизану", что тот сумел его пробить только в экстратайме.

"Олимпия" (Словения) - "Зриньски" (Босния и Герцеговина) - 2:3

Голы: Иванович, 19, Вомбергар, 81 - Билбия, 51,84, Иванчич, 92

"Лачи" (Албания) - "Хапоэль" Б-Ш (Израиль) - 1:2

Голы:Нвабуэзе, 59 - Агудело, 90, Варенн, 90+3

ОФИ (Греция) - "Аполлон" (Кипр) - 0:1

Гол: Шалай, 50

"Юргорден" (Швеция) - "Европа" (Гибралтар) - 2:1

Голы: Эдвардс, 42, Ульвестад, 69 (с пенальти) - Гальярдо, 57

"Коннахс Куэй" (Уэльс) - "Динамо" Т (Грузия) - 0:1

Гол: Габедава, 90+7 (з пенальті)

"Интер" (Андорра) - "Дандалк" (Ирландия) - 0:1

Гол: Макмиллан, 14

"Сфинтул Георге" (Молдова) - "Партизан" (Сербия) - 0:1

Гол: Натхо, 104 (с пенальти)