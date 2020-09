Один из матчей Лиги Европы был прерван из-за проблем с освещением и разбитого стекла

Один из сегодняшних матчей Лиги Европы доиграть не удалось. Речь идет о противостоянии между "Ригой", которую тренирует Кононов, и "Тре Фиори".

Во время игры сначала были проблемы с освещением. После, разбилось стекло, осколки которого рассыпались возле скамейки запасных гостей. Причины подобных событий - плохие погодные условия в Латвии.

The Europa League game between Riga FC (Latvia) and Tre Fiori (San Marino) has been abandoned due to concerns about the safety of the stadium.



Riga want to play tomorrow, but apparently Tre Fiori have a chartered flight. pic.twitter.com/o1wD467vti