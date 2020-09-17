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Историческое событие. Евгений Новак забил первый гол Колоса в еврокубках
В самом начале второго тайма
Сегодня "Колос" дебютирует в еврокубках. Первым их соперником стал греческий "Арис".
Если первый тайм был без голов, то уже на старте второго украинская команда смогла открыть счет - Евгений Новак удачно подставил голову после подачи Богданова. Полузащитник забил первый гол "Колоса" в еврокубках.
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