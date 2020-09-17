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Историческое событие. Евгений Новак забил первый гол Колоса в еврокубках

Лига Европы
(1 голосов)

В самом начале второго тайма

Историческое событие. Евгений Новак забил первый гол Колоса в еврокубках
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня "Колос" дебютирует в еврокубках. Первым их соперником стал греческий "Арис".

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Если первый тайм был без голов, то уже на старте второго украинская команда смогла открыть счет - Евгений Новак удачно подставил голову после подачи Богданова. Полузащитник забил первый гол "Колоса" в еврокубках.

Отметим, что за онлайн-трансляцией матча вы можете следить на нашем сайте.

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В статье: Евгений Новак Колос (Ковалевка) Арис (Салоники)
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