Историческое событие. Евгений Новак забил первый гол Колоса в еврокубках

Сегодня "Колос" дебютирует в еврокубках. Первым их соперником стал греческий "Арис".

Если первый тайм был без голов, то уже на старте второго украинская команда смогла открыть счет - Евгений Новак удачно подставил голову после подачи Богданова. Полузащитник забил первый гол "Колоса" в еврокубках.