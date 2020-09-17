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Селезнев дебютировал за Колос

Лига Европы
(1 голосов)

И сразу в Лиге Европы

Селезнев дебютировал за Колос
Новина українською

Новичок Колоса Евгений Селезнев дебютировал за свой новый клуб.

Форвард вышел на замену во втором тайме матча квалификации Лиги Европы против Ариса.

Напомним, что к 70-й минуте Колос выигрывает у греков со счетом 2:1.

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В статье: Евгений Селезнев Колос (Ковалевка) Арис (Салоники)
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Комментарии (1)
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balamyt (Boston)
17.09.2020 в 23:02
Браво Колос.! Женю с дебютом.....
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