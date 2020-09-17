Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Селезнев дебютировал за Колос
И сразу в Лиге Европы
Новичок Колоса Евгений Селезнев дебютировал за свой новый клуб.
Форвард вышел на замену во втором тайме матча квалификации
Напомним, что к 70-й минуте Колос выигрывает у греков со счетом 2:1.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
balamyt (Boston)
17.09.2020 в 23:02
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...