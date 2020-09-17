Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Десна в квалификации ЛЕ поспорит с Вольфсбургом
Немцы вынесли албанский Кукеси
Сегодня состоялась основная часть матчей 2-го квалификационного раунда
Так, в матче в Албании местный "Кукеси" не смог ничего противопоставить "Вольфсбургу" (0:4).
Таким образом, именно с немецкой командой и поспорит "Десна" за выход в плей-офф турнира.
Поединок третьего раунда квалификации Лиги Европы пройдет 24 сентября. Стадия будет состоять из одного матча и пройдет в Германии.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Po4eson (Одесса)
17.09.2020 в 23:46
Ответить
0
0
Кююмалайнен (Київ)
17.09.2020 в 23:26
Ответить
+1
0
geravit93 (Чернигов)
17.09.2020 в 23:15
Ответить
+3
0
Bogdan36 (Kiev)
17.09.2020 в 23:08
Ответить
+4
0
kuandrew (Львов)
17.09.2020 в 23:43
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...