Десна в квалификации ЛЕ поспорит с Вольфсбургом

Сегодня состоялась основная часть матчей 2-го квалификационного раунда Лиги Европы , в одном из которых выясняли отношения потенциальные соперники "Десны".

Так, в матче в Албании местный "Кукеси" не смог ничего противопоставить "Вольфсбургу" (0:4).

Таким образом, именно с немецкой командой и поспорит "Десна" за выход в плей-офф турнира.

Поединок третьего раунда квалификации Лиги Европы пройдет 24 сентября. Стадия будет состоять из одного матча и пройдет в Германии.