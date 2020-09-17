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Десна в квалификации ЛЕ поспорит с Вольфсбургом

Лига Европы
(2 голосов)

Немцы вынесли албанский Кукеси

Десна в квалификации ЛЕ поспорит с Вольфсбургом
Новина українською

Сегодня состоялась основная часть матчей 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, в одном из которых выясняли отношения потенциальные соперники "Десны".

Так, в матче в Албании местный "Кукеси" не смог ничего противопоставить "Вольфсбургу" (0:4).

Таким образом, именно с немецкой командой и поспорит "Десна" за выход в плей-офф турнира.

Поединок третьего раунда квалификации Лиги Европы пройдет 24 сентября. Стадия будет состоять из одного матча и пройдет в Германии.

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В статье: Десна (Чернигов) Вольфсбург
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Комментарии (5)
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Po4eson (Одесса)
17.09.2020 в 23:46
Стрёмно за Десну. На Колос выше шансы
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0
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
17.09.2020 в 23:26
Судя по сегодняшнему результату, с Вольфсбургом не сильно то и поспоришь, особенно если продадут Филиппова
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+1
0
geravit93 (Чернигов)
17.09.2020 в 23:15
Только не за группу, а за плей-офф раунд
Ответить
+3
0
Bogdan36 (Kiev)
17.09.2020 в 23:08
Создаётся такое впечатление, что кроме " Вольфсбурга", что нам в Европе играть не с кем
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+4
0
kuandrew (Львов)
17.09.2020 в 23:43
Ще Айнтрахт є
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0
0


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