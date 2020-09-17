Пришлось немного попотеть. Моуриньо добыл сотую победу в еврокубках

Лондонский "Тоттенхэм", потратив огромное количество усилий, все таки прошел в следующий раунд ЛЕ. Победа стала особенной для Жозе Моуриньо.

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Португальский наставник смог добыть сотую еврокубковую победу. "Особенный" работал с шестью командами - "Порту", "Челси", "Интер", "Реал", "МЮ" и "Тоттенхэм".

100 - Jose Mourinho has won 100 games in European competition.



Chelsea - 30

Real Madrid - 24

Manchester United - 18

FC Porto - 16

Inter Milan - 10

Tottenham - 2



Centurion. pic.twitter.com/4mBeY2oglX — OptaJoe (@OptaJoe) September 17, 2020

В карьере Жозе выиграл четыре еврокубка - две Лиги Чемпионов, одну Лигу Европы и один кубок УЕФА.