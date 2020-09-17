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Пришлось немного попотеть. Моуриньо добыл сотую победу в еврокубках

Лига Европы
(2 голосов)

С шестью разными клубами

Пришлось немного попотеть. Моуриньо добыл сотую победу в еврокубках
UA-Футбол
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Лондонский "Тоттенхэм", потратив огромное количество усилий, все таки прошел в следующий раунд ЛЕ. Победа стала особенной для Жозе Моуриньо.

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Португальский наставник смог добыть сотую еврокубковую победу. "Особенный" работал с шестью командами - "Порту", "Челси", "Интер", "Реал", "МЮ" и "Тоттенхэм".

В карьере Жозе выиграл четыре еврокубка - две Лиги Чемпионов, одну Лигу Европы и один кубок УЕФА.

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В статье: Жозе Моуриньо Реал (Мадрид) Интер (Милан) Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) Порту Манчестер Юнайтед
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