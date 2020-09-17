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Пришлось немного попотеть. Моуриньо добыл сотую победу в еврокубках
С шестью разными клубами
Лондонский "Тоттенхэм", потратив огромное количество усилий, все таки прошел в следующий раунд ЛЕ. Победа стала особенной для Жозе Моуриньо.
Португальский наставник смог добыть сотую еврокубковую победу. "Особенный" работал с шестью командами - "Порту", "Челси", "Интер", "Реал", "МЮ" и "Тоттенхэм".
100 - Jose Mourinho has won 100 games in European competition.— OptaJoe (@OptaJoe) September 17, 2020
Chelsea - 30
Real Madrid - 24
Manchester United - 18
FC Porto - 16
Inter Milan - 10
Tottenham - 2
Centurion. pic.twitter.com/4mBeY2oglX
В карьере Жозе выиграл четыре еврокубка - две Лиги Чемпионов, одну Лигу Европы и один кубок УЕФА.