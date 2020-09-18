Коуч Ариса о матче с Колосом: Даже когда забили гол - не было понимания, как перевернуть игру

Главный тренер "Ариса" Михаэль Эннинг после поражения от " Колоса " в Лиге Европы (1:2) заявил, что разочарован действиями своих игроков.

Мы проиграли игру, которую не должны были проиграть. Мы сделали много ошибок, пропустили два гола. Соперник был хорошо подготовлен, им удалось испортить нашу атакующую игру.

Тренер ответил, насколько повлияло давление соперника на действия его игроков.

Я не думаю, что это было причиной. Даже когда мы забили гол, у нас не было ясного понимания, как владеть мячом и переворачивать игру.

В первом тайме мы держали мяч, но мы не могли создать возможностей для взятия ворот соперника. В таких играх нужно быть более решительным. Нам пришлось идти глубже в атаку, чтобы создать опасные моменты.