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Руслан Костышин: Ничего особенного, просто наш план на игру удался

Лига Европы
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Вспомнил и о состоянии газона

Руслан Костышин: Ничего особенного, просто наш план на игру удался
Новина українською

Главный тренер ковалевского "Колоса" Руслан Костышин подытожил исторический первый матч команды в Лиге Европы и победу на выезде у греческого "Ариса" 2:1.

Я горд и счастлив, потому что это была наша первая игра в ЛЕ, и удалась победа. Для нас это историческая игра, которая дарит нам двойную радость.

В чем заключается залог победы.

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Не могу сказать, в чем была причина. Мы сделали все, что планировали. Ничего особенного, просто наш план удался.

Арис - техничная команда, в которой много хороших футболистов, но состояние газона им не помогло. Он не дал им показать свои личшие качества - а это уже было нам на пользу, - цитирует Костишина сайт SDNA.

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В статье: Руслан Костышин Лига Европы Колос (Ковалевка) Арис (Салоники)
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