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Руслан Костышин: Ничего особенного, просто наш план на игру удался
Вспомнил и о состоянии газона
Главный тренер ковалевского "
Я горд и счастлив, потому что это была наша первая игра в ЛЕ, и удалась победа. Для нас это историческая игра, которая дарит нам двойную радость.
В чем заключается залог победы.
Не могу сказать, в чем была причина. Мы сделали все, что планировали. Ничего особенного, просто наш план удался.
Арис - техничная команда, в которой много хороших футболистов, но состояние газона им не помогло. Он не дал им показать свои личшие качества - а это уже было нам на пользу, - цитирует Костишина сайт SDNA.