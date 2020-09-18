Руслан Костышин: Ничего особенного, просто наш план на игру удался

Главный тренер ковалевского " Колоса " Руслан Костышин подытожил исторический первый матч команды в Лиге Европы и победу на выезде у греческого "Ариса" 2:1.

Я горд и счастлив, потому что это была наша первая игра в ЛЕ, и удалась победа. Для нас это историческая игра, которая дарит нам двойную радость.

В чем заключается залог победы.

Не могу сказать, в чем была причина. Мы сделали все, что планировали. Ничего особенного, просто наш план удался.

Арис - техничная команда, в которой много хороших футболистов, но состояние газона им не помогло. Он не дал им показать свои личшие качества - а это уже было нам на пользу, - цитирует Костишина сайт SDNA.