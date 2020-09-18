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Автор исторического первого гола Колоса в еврокубках: Арис делал то, к чему мы его заставляли

Лига Европы
(1 голосов)

Уже думают об игре УПЛ и "Риеке"

Автор исторического первого гола Колоса в еврокубках: Арис делал то, к чему мы его заставляли
Новина українською

Защитник Евгений Новак открыл счет голам "Колоса" на евроарене - на 47-й минуте в матче с "Арисом" во 2 квалификационном раунде Лиги Европы. Сам футболист называет победу исторической для украинской команды, сообщает сайт SDNA.

Это первая игра на европейской арене, это большая и историческая победа для нас. "Арис" был фаворитом, но нам удалось одержать победу, потому что мы были более дисциплинированы и сделали то, что нам нужно было для достижения успеха. Мы много работали, чтобы пройти квалификацию.

Тактика была ключом к победе, мы были лучше тактически. Казалось, что "Арис" имел преимущество и моменты, но регулярно делал то, к чему мы его заставляли.

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Евгения спросили о праздновании победы и о следующем матче в Лиге Европы.

У нас нет времени на празднование, мы должны сосредоточиться на следующей игре в УПЛ, а затем на матче ЛЕ с "Риекой".

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В статье: Евгений Новак Лига Европы Риека Колос (Ковалевка) Арис (Салоники)
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