Автор исторического первого гола Колоса в еврокубках: Арис делал то, к чему мы его заставляли

Защитник Евгений Новак открыл счет голам " Колоса " на евроарене - на 47-й минуте в матче с "Арисом" во 2 квалификационном раунде Лиги Европы. Сам футболист называет победу исторической для украинской команды, сообщает сайт SDNA.

Это первая игра на европейской арене, это большая и историческая победа для нас. "Арис" был фаворитом, но нам удалось одержать победу, потому что мы были более дисциплинированы и сделали то, что нам нужно было для достижения успеха. Мы много работали, чтобы пройти квалификацию.

Тактика была ключом к победе, мы были лучше тактически. Казалось, что "Арис" имел преимущество и моменты, но регулярно делал то, к чему мы его заставляли.