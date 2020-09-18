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Автор исторического первого гола Колоса в еврокубках: Арис делал то, к чему мы его заставляли
Уже думают об игре УПЛ и "Риеке"
Защитник Евгений Новак открыл счет голам "
Это первая игра на европейской арене, это большая и историческая победа для нас. "Арис" был фаворитом, но нам удалось одержать победу, потому что мы были более дисциплинированы и сделали то, что нам нужно было для достижения успеха. Мы много работали, чтобы пройти квалификацию.
Тактика была ключом к победе, мы были лучше тактически. Казалось, что "Арис" имел преимущество и моменты, но регулярно делал то, к чему мы его заставляли.
Евгения спросили о праздновании победы и о следующем матче в Лиге Европы.
У нас нет времени на празднование, мы должны сосредоточиться на следующей игре в УПЛ, а затем на матче ЛЕ с "Риекой".