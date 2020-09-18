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Из-за поражения от Колоса Арис уволил с должности главного тренера - СМИ

Лига Европы
(1 голосов)

Уже без Эннинга

Из-за поражения от Колоса Арис уволил с должности главного тренера - СМИ
Новина українською

После вылета "Ариса" из Лиги Европы от украинского "Колоса" (1:2) состоялась встреча директора клуба, известного в прошлом футболиста Харистеас с главным инвестором Теодоросом Карипидисом.

Как пишет SDNA, "немецкий тренер Михаэль Эннинг несет главную ответственность за вылет, а также за плохой имидж команды по этой причине".

Впоследствии на том же сайте появилось сообщение, что Михаэль Эннинг уволен с должности.

Поэтому уже в пятницу "Арис" выйдет на матч чемпионата Греции под руководством Толиса Терзиса, а клуб будет искать нового наставника.

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В статье: Ангелос Харистеас Колос (Ковалевка) Арис (Салоники) Михаэль Эннинг
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Комментарии (3)
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kvit85 (Станіслав)
18.09.2020 в 09:16
Аріс напевно не вкурсах, що Колос в ЧУ Динамо прибив, дав бій Шахтарю і т.д.
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football_soccer (Украина)
18.09.2020 в 10:46
под руководством сердец Динамо "прибивалось" и ФК Львовом , это так, на минуточку ))А Шахта уже давно играет в чемпионате в пол ноги, особенно Тайсон с Марлосом. Для греков единственный показатель это то, что они обделались сами
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
18.09.2020 в 08:57
Вернут, когда Колос в группу выйдет :)
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