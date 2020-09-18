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Из-за поражения от Колоса Арис уволил с должности главного тренера - СМИ
Уже без Эннинга
После вылета "Ариса" из Лиги Европы от украинского "
Как пишет SDNA, "немецкий тренер Михаэль Эннинг несет главную ответственность за вылет, а также за плохой имидж команды по этой причине".
Впоследствии на том же сайте появилось сообщение, что Михаэль Эннинг уволен с должности.
Поэтому уже в пятницу "Арис" выйдет на матч чемпионата Греции под руководством Толиса Терзиса, а клуб будет искать нового наставника.