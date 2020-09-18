Иван Кривошеенко о победе Колоса: Матч показал, как растет Костышин, а с ним и его команда

Бывший игрок "Колоса" Иван Кривошеенко поделился своими мыслями по поводу исторической победы коваливцев 2:1 над греческим "Арисом" в дебютном матче Лиги Европы.

"В первую очередь хочется поздравить команду, тренерский штаб, болельщиков и президента клуба с победой, добытой в трудной борьбе. На правах хозяев "Арис" с первых минут хотел подавить и оглушить новичка, в надежде что "Колос" дрогнет и не выстоит. Они применили прессинг, проявили активность и хотели забить быстрый мяч, не дав опомниться коваливцам. Удивило некачественное состояние газона, было непривычно видеть, что в Лиге Европы есть еще такие поля.

Но "Колос" не дрогнул, первых двадцать минут присматривался к грекам, прощупывая, где можно "больно ударить". Была выбрана правильная тактика, играть с пятью защитниками на контратаках. Сначала прижались к своим воротам, а затем постепенно перевели игру ближе к воротам соперника. И создали два голевых момента. Сначала мог забить Зозуля, а позже Смирный.

А вот "Арис" хоть и владел преимуществом, больше контролировал мяч, но за первый тайм ничего серьезного не создал. Просто "Колос" грамотно играл в защите, компактно и с хорошей подстраховкой. Как всегда, у команды просматривался сумасшедший настрой на поединок, они показали в очередной раз бойцовские качества, бились не щадя себя. Плюс, в таких играх, где команда бьется до последней секунды поединка, должна быть удача. И она нам улыбнулась, когда хозяева в компенсированное время с выгодной позиции не забили и не перевели матч в овертайм.

Удачно, что забили первыми, тем самым почувствовали уверенность, и поняли, что сегодня можно победить греков. Также нужно отметить хорошую физическую готовность всей команды - это залог успеха. Никто не выпадал, не было разбалансировки, выдержали темп игры до последней минуты матча. А главное - когда хозяева сравняли счет, не дрогнули, вытерпели, выстояли и забили победный мяч. Еще один плюс коваливцам – отменная психологическая устойчивость. Четкая организация игры в обороне, хорошая контратакующая и командная игра, повторюсь, это тоже залог успеха.

Отметил бы удачный выход Селезнева на замену, еще раз убедился, какой он сильный нападающий. Этот отрезок в 25 минут отыграл здорово. Хорошо цеплялся за мяч, партнеры за счет его опыта как раз в этот трудный момент побежали вперед и прибавили в креативности. А когда команде было тяжело, возвращался глубже, помогая партнерам. Если наберет нужные физические кондиции, будет хорошее усиление. Также нужно отметить, что у "Колоса" постепенно появляется глубина запаса. Сломался правый защитник Кравченко, застолбивший место в составе, и казалось, для Костишина появится проблема кого поставить. Но вышел Зозуля и здорово сыграл, совершая глубокие рейды в защитные зоны хозяев.

Эта победа показала, как растет в тренерском плане Костышин, а с ним и его команда. Одной игрой ребята приобрели неоценимый опыт, и наверняка вселили уверенность в себя, что можно играть на равных с командами в Лиге Европы".

Напомним, в третьем раунде квалификации Лиги Европы "Колос" сыграет с "Риекой". Матч состоится 24 сентября в Хорватии.