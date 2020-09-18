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Определились все пары третьего раунда квалификации Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)

С двумя представителями от Украины

Определились все пары третьего раунда квалификации Лиги Европы
UA-Футбол
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Вашему вниманию полный список пар, которые сыграют в третьем раунде квалификации Лиги Европы. Напомним, на этом этапе в борьбу вступает черниговская "Десна", к тому же после победы над "Арисом" продолжает выступления "Колос" с Коваливки. Как известно, из-за пандемии противостояния будут состоять из одного матча. Базовая дата - 24 сентября.

Вольфсбург - Десна
Риека - Колос
Виктория - Сондерюйське
Милан - Бодо / Глимт
АПОЭЛ - Зрински
Аполлон - Лех
Арарат-Армения - Целье
Базель - Анортосис
Бешикташ - Рио-Аве
Шарлеруа - Партизан
ЦСКА София - Б36 Торсхавен
Юргорден - Клуж
Копенгаген - Пяст
Стяуа - Слован Либерец
Ростов - Маккаби Хайфа
Сараево - Будучность
Флориана - Флора
Галатасарай - Хайдук		 Гранада - Локомотив Тбилиси
Хапоэль Б.-Ш. - Мазервелл
Клаксвик - Динамо Тбилиси
КюПС - Судува
ЛАСК - Дунайская Стреда
Легия - Дрита
Мальме - Локомотив Загреб
Фехервар - Реймс
Мура - ПСВ
Русенборг - Аланьяспор
Шериф - Дандолк
Шкендя - Тотттенгем
Спортинг - Абердин
Стандард - Войводина
Виллем II - Рейнджерс
Сенкт-Галлен - АЕК
Рига / Тре Фиори - Селтик

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В статье: Лига Европы Десна (Чернигов) Тоттенхэм (Лондон) Милан Колос (Ковалевка)
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