Лига Европы
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Определились все пары третьего раунда квалификации Лиги Европы
С двумя представителями от Украины
Вашему вниманию полный список пар, которые сыграют в третьем раунде квалификации Лиги Европы. Напомним, на этом этапе в борьбу вступает черниговская "Десна", к тому же после победы над "Арисом" продолжает выступления "Колос" с Коваливки. Как известно, из-за пандемии противостояния будут состоять из одного матча. Базовая дата - 24 сентября.
|Вольфсбург - Десна
Риека - Колос
Виктория - Сондерюйське
Милан - Бодо / Глимт
АПОЭЛ - Зрински
Аполлон - Лех
Арарат-Армения - Целье
Базель - Анортосис
Бешикташ - Рио-Аве
Шарлеруа - Партизан
ЦСКА София - Б36 Торсхавен
Юргорден - Клуж
Копенгаген - Пяст
Стяуа - Слован Либерец
Ростов - Маккаби Хайфа
Сараево - Будучность
Флориана - Флора
Галатасарай - Хайдук
|Гранада - Локомотив Тбилиси
Хапоэль Б.-Ш. - Мазервелл
Клаксвик - Динамо Тбилиси
КюПС - Судува
ЛАСК - Дунайская Стреда
Легия - Дрита
Мальме - Локомотив Загреб
Фехервар - Реймс
Мура - ПСВ
Русенборг - Аланьяспор
Шериф - Дандолк
Шкендя - Тотттенгем
Спортинг - Абердин
Стандард - Войводина
Виллем II - Рейнджерс
Сенкт-Галлен - АЕК
Рига / Тре Фиори - Селтик
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