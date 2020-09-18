Определились все пары третьего раунда квалификации Лиги Европы

Вашему вниманию полный список пар, которые сыграют в третьем раунде квалификации Лиги Европы. Напомним, на этом этапе в борьбу вступает черниговская "Десна", к тому же после победы над "Арисом" продолжает выступления "Колос" с Коваливки. Как известно, из-за пандемии противостояния будут состоять из одного матча. Базовая дата - 24 сентября.

Вольфсбург - Десна

Риека - Колос

Виктория - Сондерюйське

Милан - Бодо / Глимт

АПОЭЛ - Зрински

Аполлон - Лех

Арарат-Армения - Целье

Базель - Анортосис

Бешикташ - Рио-Аве

Шарлеруа - Партизан

ЦСКА София - Б36 Торсхавен

Юргорден - Клуж

Копенгаген - Пяст

Стяуа - Слован Либерец

Ростов - Маккаби Хайфа

Сараево - Будучность

Флориана - Флора

Галатасарай - Хайдук Гранада - Локомотив Тбилиси

Хапоэль Б.-Ш. - Мазервелл

Клаксвик - Динамо Тбилиси

КюПС - Судува

ЛАСК - Дунайская Стреда

Легия - Дрита

Мальме - Локомотив Загреб

Фехервар - Реймс

Мура - ПСВ

Русенборг - Аланьяспор

Шериф - Дандолк

Шкендя - Тотттенгем

Спортинг - Абердин

Стандард - Войводина

Виллем II - Рейнджерс

Сенкт-Галлен - АЕК

Рига / Тре Фиори - Селтик