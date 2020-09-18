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Полузащитник Колоса отметил важный фактор в победе над Арисом
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Хавбек "
Сейчас порадуемся немного и надо будет уже готовиться к следующему матчу. Чемпионат также важен. А дальше уже будем настраиваться на хорватскую "Риеку".
Тактика важна, но в первую очередь сыграл роль наш командный дух, характер команды. Благодаря этому мы одержали победу.
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Источник:Футбол News
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Комментарии (2)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
18.09.2020 в 12:48
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
18.09.2020 в 12:56
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