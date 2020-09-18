Полузащитник Колоса отметил важный фактор в победе над Арисом

Хавбек " Колоса " Евгений Смирный в разговоре с ТК Футбол поделился впечатлениями от победы во 2-м раунде квалификации ЛЕ на выезде над "Арисом" (2:1).

Сейчас порадуемся немного и надо будет уже готовиться к следующему матчу. Чемпионат также важен. А дальше уже будем настраиваться на хорватскую "Риеку".

Тактика важна, но в первую очередь сыграл роль наш командный дух, характер команды. Благодаря этому мы одержали победу.