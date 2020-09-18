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Полузащитник Колоса отметил важный фактор в победе над Арисом

Лига Европы
(1 голосов)

Успешный дебют Коваливке в ЛЕ

Полузащитник Колоса отметил важный фактор в победе над Арисом
Новина українською

Хавбек "Колоса" Евгений Смирный в разговоре с ТК Футбол поделился впечатлениями от победы во 2-м раунде квалификации ЛЕ на выезде над "Арисом" (2:1).

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Сейчас порадуемся немного и надо будет уже готовиться к следующему матчу. Чемпионат также важен. А дальше уже будем настраиваться на хорватскую "Риеку".

Тактика важна, но в первую очередь сыграл роль наш командный дух, характер команды. Благодаря этому мы одержали победу.

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В статье: Лига Европы Колос (Ковалевка) Арис (Салоники)
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Источник:
Футбол News

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Комментарии (2)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
18.09.2020 в 12:48
Я уже разместил эту информацию на другой ветке, но думаю, не грех ее и повторить. Потому что это действительно, эксклюзивная информация, которую в Украине пока что никто не разместил. Итак..... Колос из Ковиливки прервал потрясающую серию Ариса в еврокубках на своём поле. Более полувека, а именно, 52 года, Арис не знал поражений в домашних матчах на европейской арене. В 1968 году Арис уступил дома венгерскому Уйпешту - 1-2. С тех пор никому дома не проигрывал. И это при том, что за полвека в гостях у Ариса побывали такие команды, как Сельта, Сарагоса, Атлетико Мадрид, Челси, Бенфика, Рома, Байер, Манчестер Сити... Обращаюсь персонально к фанатам Реала... Ну что, способны ли вы, кроме как оскорблять оппонента и сквернословить здесь, найти и предложить болельщикам футбола такую эксклюзивную информацию? Ха-ха-ха.... Ответ очевиден.. Нет, конечно... У вас просто нет мозгов на что-либо позитивное здесь.... Не благодарите...
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
18.09.2020 в 12:56
P.S. В клавиатуре моего компа нет русского шрифта, поэтому хочу исправить. КовАливка.
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